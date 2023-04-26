Mossad’ın internet sitesine siber saldırı

İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad ile İsrail Ulusal Sigorta Kurumu'nun internet sitelerine siber saldırı düzenlendiği bildirildi.

Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan haberde, İsrail'in çeşitli resmi kurumlarının internet sitelerinin "Anonymous Sudan" adlı bir hacker grubunun siber saldırısına maruz kaldığı belirtildi. Mossad ve İsrail Ulusal Sigorta Kurumu'nun internet sitelerine erişim sağlanamadığı kaydedilen haberde, söz konusu siber saldırıyı "Anonymous Sudan" hacker grubunun üstlendiği aktarıldı. "Anonymous Sudan" adlı grup da Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Bu saldırı büyük bir saldırının hazırlığıdır" ifadelerini kullandı. Mossad'dan konuya ilişkin bir açıklama yapılmazken İsrail Ulusal Sigorta Kurumu ise resmi internet sitesinin siber saldırıya uğradığını doğruladı. AA

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