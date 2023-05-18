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19 MAYIS 2023 CUMA - YIL: 54

'Mücadelem orduya karşı değil'

18 Mayıs 2023, Perşembe 21:00
Pakistan’da eski Başbakan İmran Han, mücadelesinin orduya karşı olmadığını belirtti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Han, Lahor’daki konutundan yaptığı açıklamada, "Mücadelem orduya karşı değil. Onlar bana kızgın ve ben hala sebebini bilmiyorum." dedi.

Pencap eyaleti polisi, Han’ın ikamet ettiği Lahor’daki Zaman Park bölgesine girişleri ve çıkışları kapattı.

Öte yandan polis, Han’ın evinde 9 Mayıs’ta başlayan gösterilerde, “ordu kurumlarına saldıran 30-40 teröristin” bulunduğunu iddia ederek, bu kişilerin teslim edilmesini aksi halde operasyon düzenleneceğini duyurdu.

Han ise iddiaların doğru olmadığını ve polisin beraberinde 30-40 kişi getirerek, bu kişilerin kendi evinde saklandığını göstermeyi planladığını öne sürdü.

Alvi'den Han'a "kınama" çağrısı

Cumhurbaşkanı Arif Alvi de bir televizyon programında yaptığı açıklamada, kamu mallarına ve ordu kurumlarına zarar verilen eylemlere atıfta bulunarak, Han’ın 9 Mayıs’ta yaşanan olayları kınaması gerektiğini belirtti.

Yolsuzlukla yargılandığı davada, Ulusal Mali Sorumluluk Bürosu (NAB) tarafından duruşmaya çağrılan Han, duruşmaya çıkmayarak yazılı cevap gönderdi.

İmran Han'ın tutuklanmasının ardından başlayan gösterilerde, 10 Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) destekçisi ölmüş, çok sayıda kamu mülkü ve polis aracına zarar verilmişti.

Han hükümeti, 10 Nisan 2022'de düşmüştü

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan 2022'de Meclis'te düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

Han, koalisyon hükümetinin erken seçim ilan etmediği gerekçesiyle 28 Ekim 2022'de Lahor'dan İslamabad'a yürüyüş başlatmıştı.

Vezirabad'da 3 Kasım 2022'de konvoyuna ateş açılması sonucu Han, iki bacağından yaralanmıştı. Saldırıda bir kişi ölmüş, 13 kişi yaralanmıştı.

Pakistan ordusu, 8 Mayıs'ta eski Başbakan İmran Han'ın kendisine yönelik suikastın arkasında üst düzey istihbarat yetkilisinin bulunduğuna yönelik iddialarını "sorumsuzca ve asılsız" olarak nitelendirmişti.

Han, 9 Mayıs'ta Ulusal Mali Sorumluluk Bürosu (NAB) tarafından verilen kararla tutuklanmıştı. Söz konusu gelişme, Han'ın üst düzey istihbarat yetkilisini, kendisine yönelik suikast girişiminin arkasında olmakla suçlamasının ardından yaşanmıştı.

Anayasa Mahkemesi 11 Mayıs'ta Han'ın tutuklanmasının yasa dışı olduğunu belirterek bir an önce tahliye edilmesine hükmetmişti.

Yolsuzluk suçlaması

Haziran 2022'de koalisyon hükümeti, Han ve eşinin Pakistan'ın önemli emlak zenginlerinden Malik Riaz'dan bir eğitim enstitüsü inşa etmek üzere milyarlarca rupi değerinde arazi aldıklarını iddia etmişti.

NAB, Han'ın PTI hükümetinin Riaz ile bir anlaşma yaptığını ve bu anlaşmanın ulusal hazineyi 239 milyon dolardan fazla zarara uğrattığını belirtmişti.

Aralık 2019'da Riaz, "kara para" ile ilgili bir soruşturma kapsamında aralarında 239 milyon dolar değerinde mülklerin de bulunduğu mal varlığını Birleşik Krallık Ulusal Suç Ajansına teslim etmeyi kabul etmişti.

Pakistan İçişleri Bakanı Rana Sanaullah ise İngiliz yetkililerin kara para aklamayla bağlantılı olarak Pakistan'a 239 milyon doları iade ettiğini ancak Han'ın parayı ulusal hazinede tutmak yerine Riaz'a verdiğini bildirmişti.

AA

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