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21 AĞUSTOS 2020 CUMA - YIL: 51

Muhammed Muhaymin ile George Floyd aynı şekilde öldürüldü

21 Ağustos 2020, Cuma 12:04
ABD’de, gözaltına alınması esnasında vefat eden siyahi Müslüman Muhammed Muhaymin’e, polisin, ''Allah şu anda sana yardım etmeyecek.'' dediği görüntüler ortaya çıktı.

Muslim Advocates (Müslüman Avukatlar) isimli sivil toplum örgütünün internet sitesinde yayınlanan görüntülerde, Arizona'nın Phoenix kentinde yaşanan tutuklama hadisesinde, Muhaymin’in ''Allahım yardım et.'' sözlerine karşın bir polisin, ''Allah mı? Allah şu anda sana yardım etmeyecek.'' cevabını verdiği tespit edildi.

Müslüman Avukatlar örgütü, polisin vücut kamerasına yansıyan görüntülerle ilgili, ''Phoenix polisinin, Muhammed Muhaymin’i Müslüman inancı ile alay ederek öldürmesi.'' ifadesini kullandı.

Köpeği ile tuvalete girmek istediği için gözaltına alınmak istenmişti

Maricopa ilçesindeki bir sosyal hizmet binasının tuvaletine kendine yardımcı olan hizmet köpeği ile girmek isteyen Muhammed Muhaymin, kurum görevlisi ile tartışma yaşamıştı.

Muhaymin, 4 Ocak 2017'de yaşanan olayda, kurum görevlisinin şikayeti üzerine olay yerine gelen ve kendisini tutuklamaya çalışan polise direnmişti.

Silahsız olmasına rağmen polisin aşırı şiddetine maruz kalan siyahi Amerikalı defalarca nefes alamadığını dile getirmişti.

Memur Jason Hobel’in vücut kamerasına ait olduğu bildirilen görüntü kaydında, en az dört kişi olduğu anlaşılan polisler tarafından, boynuna, başına ve gövdesine uzun süre baskı uygulanan ve "Nefes alamıyorum." seslenişleri dikkate alınmayan Muhaymin olay yerinde can vermişti.

Muhaymin'in ailesinin, olaya ilişkin 10 polis memurunun sanık olarak belirlendiği dava nedeniyle şehir yönetimine 10 milyon dolarlık dava açtığı bilgisi de mahkeme kayıtlarındaki belgelerde yer aldı.

Muhammed Muhaymin ile George Floyd'un ölümü arasındaki benzerlik

Mahkeme kayıtlarında ruhsal sağlık problemleri yaşadığı belirtilen Muhammed Muhaymin ile siyahi George Floyd’un 25 Mayıs’ta polisin gözaltı işlemi esnasındaki ölümlerindeki benzerlik dikkati çekti.

Minneapolis kentinde polis, Floyd’un ensesine 8 dakika boyunca dizi ile bastırmış ve sonunda siyahi Amerikalı nefessiz kalarak vefat etmişti.

Bugün yayınlanan görüntülerde, Phoenix polisinin de Muhaymin’i kelepçeli halde yere yatırıp, yaklaşık 8 dakika boyunca vücuduna baskı uygulayarak ölümüne sebep oldukları görülüyor.

Görüntülerde ayrıca, Muhaymin’in tıpkı Floyd gibi, ''Nefes alamıyorum.'' dediği, 4 polis memurunun ise kendisine küfür ve hakaretle karşılık verdiği yer alıyor.

Aradaki benzerliğe işaret eden Müslüman Avukatlar örgütü, davaları devam etmesine karşın disiplin cezası bile almamış 4 polisin görevden el çektirilmesi için Phoenix Belediye Başkanı Kate Gallego’ya çağrıda bulundu.

AA

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