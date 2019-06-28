‘Mursî kendini insanlık için feda etti’

Mısır’da askerî darbeyle görevinden uzaklaştırılan seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursî döneminin Planlama ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Amr Derrac, Mursî’nin hayatını ve hürriyetini insanlığın yüksek değerleri uğruna feda ettiğini söyledi.

Amr Derrac, Mursî’nin hapishanedeyken tek kişilik hücrede kaldığını ve yerde yattığını anlattı. Muhammed Mursî’ye ilâçlarının düzenli verilmediğini belirten Derrac, “Mahkemede, kendisine sürekli bozuk yemek verildiğini ve düzenli yemek yiyemediğini söylüyordu. Ailesi ve avukatıyla görüşmesi yasaktı. 6 yılda yalnız 3 kez toplam bir saat görüştü. Sağlık kontrolü için doktor muayenesi yapılmadı, uygun ilâç kullanamadı, sanki yavaşça öldürüldü. Mahkemede hâkimler hiçbir isteğini yerine getirmedi, çünkü rejimin hâkimleri, rejimin emirlerini yerine getiriyor.” değerlendirmesinde bulundu. Derrac, Mursî’nin 6 yıl boyunca duruşundan hiç taviz vermediğine vurgu yaparak, darbe öncesi yaptığı ve akıllara kazınan son açıklaması, “Hakkı ve hukuku korumanın bedelini gerekirse hayatımla öderim” sözünün, duruşunu ve sadâkatini ispat ettiğini sözlerine ekledi. AA

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