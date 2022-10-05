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5 EKİM 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Musk'ın Twitter'ı satın alma planı teyit edildi

05 Ekim 2022, Çarşamba 01:08
Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın, 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasının tamamlanması için Twitter'a mektup gönderdiği teyit edildi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan bildirimde, Musk'ın konuya ilişkin mektubu paylaşıldı.

Söz konusu mektupta, Musk'ın Twitter'ı satın alma anlaşmasını tamamlamayı planladığı aktarıldı.

Twitter'dan da açıklama geldi

Musk'ın mektubu üzerine Twitter'dan yapılan açıklamada da SEC'e sunulan mektubun alındığı kaydedildi.

Açıklamada, "Şirketin niyeti, işlemi hisse başına 54,2 dolardan kapatmaktır." ifadesi kullanıldı.

Bloomberg'in Musk'ın sosyal medya platformunu hisse başına 54,2 dolar fiyatla yeniden almayı planladığını bildirmesinin ardından Twitter hisseleri işleme durdurulmuştu. Şirketin hisseleri yeniden işleme açıldıktan sonra yüzde 22'ye yakın değer kazandı.

Twitter, anlaşmayı feshettiği için Musk'a dava açmıştı

Daha önce Twitter'da yüzde 9,2'lik hisse satın alan Elon Musk, 14 Nisan'da SEC'e yaptığı bildirimde, Twitter'ın tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu. Twitter'dan 25 Nisan'da yapılan açıklamada da şirketin Musk'a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı bildirilmişti.

Musk, 13 Mayıs'ta sosyal medya şirketi Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu. Elon Musk, anlaşmanın askıya alınma nedenine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "spam ve sahte hesapların, toplam kullanıcıların yüzde 5'inden azını oluşturmasına yönelik hesaplamaların detaylarının beklendiğini" bildirmişti.

Elon Musk, 8 Temmuz'da ise birden çok hükmünün ihlalini gerekçe göstererek Twitter'ı satın alma anlaşmasını feshettiğini bildirmişti. Musk'ın avukatları, SEC'e yapılan bildirimde, Twitter'ın, şirketin iş performansı için önemli olan platformdaki sahte veya spam hesaplarla ilgili birden fazla bilgi talebine yanıt vermediğini veya yanıtlamayı reddettiğini belirtmişlerdi.

Twitter ise anlaşmayı feshettiği için Musk'a dava açmıştı.

AA

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