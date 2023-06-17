Müslüman hakime senatodan onay

ABD Senatosu ülke tarihinin ilk Müslüman kadın federal yargıcını onayladı.

100 sandalyeli Senato’da 49’a karşı 50 oyla onaylanan Bangladeş kökenli Nusrat Choudhury New York Doğu Bölgesi Mahkemesi’nde görev yapacak. Illiniois eyaletinde Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) hukuk direktörü olan Nusrat Choudhury ırksal adalet ve ulusal güvenlik konularında çalışmalar yürüttü. Nusrat Choudhury ABD Başkanı Joe Biden tarafından 2022 yılı Ocak ayında federal yargıçlığa aday gösterilmişti. Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Senato’da Çoğunluk Lideri Chuck Schumer yaptığı yazılı açıklamada Nusrat Choudhury’nin sivil haklar alanındaki tecrübesine dikkat çekti; “Gerçek olguları takip edecek ve adaleti hakkaniyetle ve hukukun üstünlüğüne karşı derin bir saygıyla uygulayacak” dedi.

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