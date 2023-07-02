"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 TEMMUZ 2023 PAZAR - YIL: 54

''Müslüman karşıtı nefrete yer verilmemesi lazım''

02 Temmuz 2023, Pazar 01:02
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ırkçılığa, Yahudi düşmanlığına veya Müslüman karşıtı nefrete yer verilmemesi gerektiğini belirtti.

Dünya barışı Kur'an'la mümkün
Kur'an'a yönelik insanlık dışı büyük saygısızlığa bir tepki de Avrupa Birliği'nden
Hollanda'daki "İslam Deneyim Merkezi"yle ön yargılar yıkılacak...

 

Scholz, 1 Temmuz Müslüman Karşıtı Irkçılıkla Mücadele Günü dolayısıyla Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Almanya'da ırkçılığın bir gerçek olduğunu belirten Scholz, bu gerçeğin üstesinden birlikte gelinmesi gerektiğini vurguladı.

Scholz, ırkçılıkla mücadele konusunda çaba sarf edeceğini bildirerek, "Irkçılığa, Yahudi düşmanlığına ve Müslüman karşıtı nefrete yer verilmemesi lazım." ifadesini kullandı.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser ise ülkede yaşayan 5,5 milyon Müslümanın birçoğunun günlük hayatta ayrımcılık ve dışlanma yaşadığını bildirdi.

Almanya toplumunun büyük bölümünde Müslüman düşmanlığı yaygın

Alman hükümetinin Sol Partinin soru önergesine verdiği cevaba göre ocak-nisan 2023 döneminde Almanya'da 124 İslam karşıtı suç işlendi.

Suçların, camilere saldırı, halkı kışkırtma, yaralama, hakaret, tehdit, mala zarar verme veya anayasaya aykırı semboller kullanma olduğu ifade edildi.

Öte yandan, 9 kişilik Müslüman Düşmanlığı Bağımsız Uzman Grubunun hazırladığı raporda, Müslüman düşmanlığının Alman toplumunun büyük bölümünde yaygın olduğunu ortaya konuldu.

Raporda, Almanya'da her iki kişiden birinin Müslüman düşmanı ifadeleri onayladığı kaydedildi.

1 Temmuz Müslüman Karşıtı Irkçılıkla Mücadele Günü

Almanya'da, Mısırlı Marwa El-Sherbini, çocuk parkında ırkçı hakarete maruz kalmasıyla ilgili davanın görüldüğü Dresden Eyalet Mahkemesinde 1 Temmuz 2009'da eşinin ve 3 yaşındaki oğlunun gözleri önünde ırkçı Alex W. tarafından 18 bıçak darbesiyle öldürülmüştü.

Eşini korumaya çalışan Elwy Okaz da saldırganın bıçak darbeleriyle yaralanmış, mahkeme salonunda görevli polisler de saldırgan sanarak Okaz'ı bacağından vurmuştu. Saldırgan Alex W, cinayet ve adam öldürmeye teşebbüsten müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Olayın Müslümanlara yönelik bir saldırı olmasından dolayı Müslümanlara karşı nefrete, saldırılara ve ırkçılığa dikkati çekmek amacıyla 1 Temmuz tarihi Müslüman Karşıtı Irkçılıkla Mücadele Günü ilan edilmişti.

AA

Okunma Sayısı: 336
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Paris'teki Şanzelize Caddesi'nden turistler dahil herkes tahliye edildi

    Sudan’daki çatışmalar Bayram günlerinde de durmadı

    Hollanda Kralından resmi ''kölelik'' özrü: ''Kelimelerin ağırlığını kalbimde ve ruhumda hissediyorum''

    ''Müslüman karşıtı nefrete yer verilmemesi lazım''

    Dünya barışı Kur'an'la mümkün

    Fransa'daki olaylarla ilgili ses kaydı ortaya çıktı

    Kenya'daki trafik kazasında 51 kişi öldü, 30’dan fazla kişi yaralandı

    29 bin 983 kişi kurban keserken yaralandı

    İşçiler için en kötü 10 ülkeden biriyiz

    Kur'an'a yönelik insanlık dışı büyük saygısızlığa bir tepki de Avrupa Birliği'nden

    Kabe'ye veda...

    92500 vatandaşımız Hacı oldu, 25 vatandaşımız Hac mevsimi boyunca vefat etti

    54 bin 348 metrekare gürültü bariyeri daha yapılacak

    Dönüş başladı

    Osmaniye'deki yangın kontrol altına alındı

    Suudi Arabistan: Hac mevsimi sağlık açısından başarıyla sonuçlandı

    Fransa yanıyor!

    Apple'ın piyasa değeri yeniden 3 trilyon doların üzerinde

    Türkiye'den Fransa'ya seyahat uyarısı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Okumak, okumak, okumak
    Genel

    Paris'teki Şanzelize Caddesi'nden turistler dahil herkes tahliye edildi
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    M. Yanardağ üzerinden gözdağı
    Genel

    Kenya'daki trafik kazasında 51 kişi öldü, 30’dan fazla kişi yaralandı
    Genel

    Sudan’daki çatışmalar Bayram günlerinde de durmadı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Dünya barışı Kur'an'la mümkün
    Ahmet BATTAL

    Kapağı kanat yapanlar
    Genel

    ''Müslüman karşıtı nefrete yer verilmemesi lazım''
    Muhammet ÖRTLEK

    Rusya’da Prigozhin/ Wagner isyanı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.