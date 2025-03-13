Müslüman okulları hedef alan AP üyesine soruşturma

Fransa’da, Avrupa Parlamentosunun (AP) aşırı sağcı üyesi Marion Marechel, bir Müslüman okulunu “Terörist gruplarla ilişkili” diyerek hedef aldı.

Drome’daki Müslümanların gittiği okulun işletmesinden sorumlu “Valeurs et Reussites” derneği ise okula yönelik iftiralarının ardından Marechel hakkında şikayette bulundu. Marechel hakkında yönelik “karalayıcı ifadeleri” nedeniyle soruşturma başlatıldı. Dernek, okulun Fransız müfredatına uygun ve yetkili makamların denetiminde eğitim hayatını sürdürdüğünü açıkladı. AA

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