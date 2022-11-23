Müslüman olan ABD’li yazar vefat etti

Mevlevilikle tanıştıktan sonra Müslüman olan Yahudi kökenli ABD’li yazar Shems Friedlander, 82 yaşında İstanbul’da vefat etti.

Sufi Kitap Yayınları, Friedlander’in vefatını sosyal medya hesabından, “Kıymetli yazarımız Shems Friedlander dar-ı bekaya irtihal eylemiştir. Kabri nur, makamı cennet olsun” ifadeleriyle duyurdu. Mevleviler tarafından Konya’ya davet edilen Shems Friedlander, ilk kez 1972’de Konya’ya geldi ve Müslüman oldu. Friedlander, Mevleviliğin kendisini derinden etkilediğini belirterek, şunları anlatmıştı: “Bizim nefsimize değil, Allah’a yönelmemiz lazım. İslam hayatın her yerinde olmalı. Bu yüzden bütün hayatımı İslam’a entegre ettim. İslam bir hayat tarzıdır. İslam’ı hayatınızdan ayrıştıramazsınız. İslam sadece cuma günleri namaza gitmek değildir. İnsanlar bana soruyorlar, ‘Nerede, ne zaman, neden Müslüman oldun?’ Bakın, Hazreti Ebubekir Sıddık neden Müslüman olduysa ben de o yüzden Müslüman oldum.”