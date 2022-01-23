Müslüman olduğu için görevden alındı

İngiltere’de Muhafazakâr Partili Nusrat Ghani, Müslüman olmasının meslektaşlarını rahatsız ettiği için bakanlık görevinden alındığını söyledi.

Ghani, The Sunday Times Gazetesine Şubat 2020’de havacılık ve denizcilik ulaşımından sorumlu devlet bakanlığı görevinden alınmasıyla ilgili açıklama yaparak şunları kaydetti:

“Kabine değişikliği sonrası parti grubu liderleriyle yapılan toplantıda beni kovma kararının arkasındaki düşüncenin ne ve değişiklikle ilgili 10 Numara’da (Başbakanlık) ismim geçtiğinde ruh halinin nasıl olduğunu sordum. Başbakanlıktaki kabine değişikliği toplantısında Müslümanlığımın bir mesele olarak gündeme getirildiği, Müslüman kadın bakan konumumun meslektaşlarımı rahatsız ettiği ve partiyi İslamofobi iddialarına karşı yeterince savunmadığım için sadık olmadığıma dair endişeler olduğu söylendi.” “Kendisini aşağılanmış ve güçsüz hissettiğini” belirten Ghani, konuyu gündeme getirmeye devam etmesi durumunda “meslektaşları tarafından dışlanacağı” ve “kariyeri ile itibarının yok edileceği” konusunda uyarıldığını, bunun üzerine sessiz kaldığını iddia etti.