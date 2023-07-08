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8 TEMMUZ 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Müslüman ülkelere uyguladığı tartışmalı seyahat yasağını daha güçlü şekilde geri getirecek

08 Temmuz 2023, Cumartesi 11:59
Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024 başkanlık seçimlerini kazanması halinde nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan bazı ülkelere uyguladığı tartışmalı seyahat yasağını daha geniş ve güçlü bir şekilde geri getireceğini belirtti.

Trump, Iowa'da 2024 seçimleri kampanyası kapsamında düzenlediği mitingde konuştu.

Başkan olduğu dönemde nüfusun çoğunluğu Müslüman olan bazı ülkelere uyguladığı seyahat yasağını hatırlatan Trump, "Göreve geri döndüğümde, seyahat yasağı eskisinden daha geniş kapsamlı ve çok daha güçlü bir şekilde geri gelecek. İnsanların alışveriş merkezlerimizi havaya uçurmasını istemiyoruz. İnsanların şehirlerimizi havaya uçurmalarını ve tarım arazilerimizi çalmalarını istemiyoruz." şeklinde konuştu.

Trump, ABD'nin "Fransa ile aynı kadere mahkum olmayacağı" görüşünü savundu.

Trump'ın seyahat yasağı

Trump, göreve geldikten bir hafta sonra 27 Ocak 2017'de İran, Suriye, Libya, Yemen, Somali, Çad ve Kuzey Kore'ye seyahat yasağı getirmiş, kararın geniş kitlelerce havalimanlarında protesto edilmesi üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Daha sonra "yükümlülüklerini yerine getirdiği" gerekçesiyle Çad listeden çıkarılmış, seyahat yasağı hafifletilerek güncellenmiş ve tekrar yürürlüğe konulmuş ancak Hawaii ve Maryland eyaletindeki federal hakimlerin "ulusal çapta yürürlüğün durdurulması kararı" engeline takılmıştı.

ABD Yüksek Mahkemesi, Haziran 2018'de Trump'ın 7 ülkeyi hedef alan seyahat yasağını 5'e karşı 4 oyla onaylayarak anayasaya uygun bulduğunu açıklamıştı.

Mevcut ABD Başkanı Joe Biden, göreve geldiği ilk hafta imzaladığı kararname ile Trump'ın bazı Müslüman ülkelere yönelik söz konusu seyahat yasağını kaldırmıştı.

AA

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