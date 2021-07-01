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1 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Müslümanlar aşağılanıyor

01 Temmuz 2021, Perşembe
FRANSA’DA MUHALİF MİLLETVEKİLLERİNDEN “AYRILIKÇILIK” YASA TASARISININ “MÜSLÜMANLARI AŞAĞILADIĞI” DEĞERLENDİRMESİNİ YAPIYOR.

MÜSLÜMANLARI KIRARAK AŞAĞILAMAYIN

Fransa’da, “ayrılıkçılık” olarak bilinen “Cumhuriyet Yasalarına Saygıyı Güçlendiren Prensipler” yasa tasarısının Ulusal Meclis’te yeniden ele alındığı oturumlarda muhalif milletvekilleri, tasarının ülkedeki  Müslümanları aşağıladığı yorumunda bulundu. Adı önce “İslâmcı ayrılıkçılıkla mücadele” olarak duyurulan, tepkiler üzerine değiştirilen tartışmalı tasarıya ilişkin Ulusal Meclis’te yapılan görüşmelerde, solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) milletvekili Alexis Corbiere, yaptığı konuşmada, Müslümanların kendilerini muhatabı olmadıkları bir tartışmaya çekilmiş hissettiklerini belirtti. 

Fransa’nın milyonlarca Müslüman vatandaşının tasarıyı savunan milletvekillerinin karanlık arzularının takıntısı olmaktan bıktığını vurgulayan Corbiere, “Tasarıdan faydalanarak, bir kez daha her şeyi bir dine yüklemeyin ve bununla beraber milyonlarca Müslüman vatandaşımızı kırarak aşağılamayın.” ifadesini kullandı. 

ÖTEKİLEŞTİRME VAR

LFI lideri ve milletvekili Jean-Luc Melenchon da tasarının Müslümanları hedef göstermek adına hazırlandığını söyledi. Melenchon, tasarının ancak milyonlarca iyi insanın  (Müslümanların) kendini aşağılanmış hissetmesiyle sonuçlandığı değerlendirmesinde bulundu.

Sosyalistler grubundan milletvekili Lamia El Aaraje ise Ulusal Meclis’te yasaklayan, kısıtlayan ve ötekileştiren bir tasarının tartışıldığının  altını çizdi. Aaraje, milletvekillerine, “Sizce laiklik adına fanatizm ve köktendincilikle değil de bir dine karşı mı mücadele edilmeli mi?” sorusunu yöneltti. Yasa tasarısı açıklandığından bu yana, ülkede cami ve mescitlere yönelik saldırılar artış gösterdi. Bazı camiler kundaklanırken, bazılarının duvarlarına İslamofobik yazılar yazıldı.

AA

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