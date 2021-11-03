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4 KASIM 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Müslümanlar, bağışta çok daha cömert

03 Kasım 2021, Çarşamba 19:30
AMERİKALI MÜSLÜMANLAR, ABD NÜFUSUNA KIYASLA 2020’DE DAHA FAZLA BAĞIŞ YAPTI.MÜSLÜMAN AMERİKALILAR 2020’DE TOPLAM 4,3 MİLYAR DOLAR BAĞIŞTA BULUNDU.

ABD’de yapılan çalışma, Müslüman Amerikalıların genel nüfusa kıyasla bağış konusunda çok daha cömert olduğunu ortaya koydu. Müslüman Hayırseverlik Girişimi tarafından Indiana Üniversitesi Lilly Aile Hayırseverlik Okulu’na yaptırılan “Müslüman Amerikalılar Veriyor 2021” adlı çalışmaya göre, Amerikalı Müslümanlar 2020’de toplam 4,3 milyar dolar bağışta bulundu. 

Müslüman Amerikalıların yıllık ortalama bağış oranının 3 bin 241 dolar olduğuna işaret edilen çalışmada, bu rakamın ABD’deki genel nüfus içinde 1905 dolar civarında olduğu aktarıldı. Çalışmada, Amerikalı Müslümanların yaptığı bağışların çoğunun yerel amaçlar için kullanıldığının, yalnızca yüzde 15’inin uluslar arası kampanyalara gittiğinin altı çizildi.      

Zekat ve sadaka etkili oldu

Bağışlara ek olarak, Müslüman Amerikalıların, inanç temelli kampanyalara yılda ortalama 66,61 saat ve inanç temelli olmayanlar için ise 45,93 saat gönüllü olduğu ifade edildi. Çalışmada, İslâm dininin zekât ve sadâka gibi konularda Müslümanları sorumlu tutması ve teşvik etmesinin bu oranların yüksek çıkmasında etkili olduğu değerlendirilmesi yapıldı. 17 Mart-7 Nisan’da yapılan çalışmaya, ülke genelinde 1003’ü Müslüman Amerikalı toplam 2 bin 5 kişi katıldı.

AA

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