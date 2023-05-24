Müslümanlara yönelik ayrımcılık şikayetleri arttı

ABD’deki en büyük Müslüman sivil haklar örgütü Amerika-İslam İlişkileri Konseyi New Jersey Ofisi (CAIR-NJ) tarafından hazırlanana raporda, 2022’de eyalette “ayrımcılık” şikayetlerinin bir önceki yıla kıyasla yüzde 46 arttığı belirtildi.

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