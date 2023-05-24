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24 MAYIS 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Müslümanlara yönelik ayrımcılık şikayetleri arttı

24 Mayıs 2023, Çarşamba 01:15
ABD’deki en büyük Müslüman sivil haklar örgütü Amerika-İslam İlişkileri Konseyi New Jersey Ofisi (CAIR-NJ) tarafından hazırlanana raporda, 2022’de eyalette “ayrımcılık” şikayetlerinin bir önceki yıla kıyasla yüzde 46 arttığı belirtildi.

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CAIR-NJ’nin “Mahkemenin Ötesinde” adlı yıllık insan hakları raporu açıklandı. 52 Sayfalık raporda, eyalet genelinde 2021’de ayrımcılık üzerine yapılan 104 şikayet bulunurken, bunun 2022’de 152’ye yükseldiğine işaret edilerek, “ayrımcılık olayları”nda yüzde 46 artış olduğuna dikkat çekildi.

Raporda, en büyük şikayet kategorisini yüzde 22,4 ile çalışma ortamındaki ayrımcılıklar oluştururken, bunu yüzde 18,4 ile istihdam ve müracaatlardaki ayrımcılıklar, yüzde 17,8 ile de okullardaki Müslüman öğrencilere yönelik zorbalık, Müslüman karşıtı müfredat ve öğretmen önyargılarının izlediği kaydedildi. Raporun yazarı CAIR-NJ Operasyon Koordinatörü Dyaa Terpstra, 11 Eylül saldırılarından hemen sonra ülkede açık bir şekilde yapılan Müslüman karşıtlığının 20 yıl sonra daha yaygın olarak “örtülü önyargı” şekline dönüştüğünü belirtti.

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AA

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