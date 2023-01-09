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9 OCAK 2023 PAZARTESİ - YIL: 53

Müslümanlara yönelik küstah ifadeler kullanan yazara bir tepki de Fransa Adalet Bakanı'ndan

09 Ocak 2023, Pazartesi 14:19
Fransa Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti, Fransız yazar Michel Houellebecq'in "Müslümanların Fransa'yı benimsemedikleri ve ülkeyi terk etmeleri gerektiği" şeklindeki ifadelerinin nefret oluşturduğunu söyledi.

Fransa'da Müslümanlara "hakaret" eden ''cahil'' gazeteciye tepkiler büyüyor

 

Fransız televizyon kanalı BFMTV'ye konuşan Dupond-Moretti, Houellebecq'e yönelik suç duyurusu askıya alındığı için değerlendirme yapma imkanının olduğunu belirtti.

"Tepki vermem uzun zaman aldı. Neden? Çünkü bu tür söylemler sıradanlaşmaya başladı. Alıştık. Oysa ki 15 yıl önce bu tür söylemleri kınamak için ön saflarda olurduk." diyen Dupond-Moretti, Amerikalı siyaset bilimci Hannah Arendt'in "kötüyü sıradanlaştırmak" ifadesine atıfta bulunarak Houellebecq'e tepki gösterdi.

Fransız Adalet Bakanı, "'Müslümanlar diğerleri gibi Fransız olamıyor.' demek tahammül edilemez. Bu söylemler nefret üretiyor ve sahip olduğum bütün değerlere aykırıdır." dedi.

Houellebecq, Front Populaire dergisinin son baskısında Müslümanları kastederek, "Silahlanan kişiler var, tüfek tedarik ediyorlar, atış stantlarında ders alıyorlar. Tüm bölgeler, İslami kontrol altına alındığında direniş eylemlerinin gerçekleşeceğini düşünüyorum. Camilerde ve Müslümanların uğrak yeri olan kafelerde terör saldırıları ve silahlı saldırılar olacak." ifadelerini kullanmıştı.

Paris Ulu Cami Yöneticisi Chems-Eddine Hafız, açıklamaları nedeniyle Houellebecq hakkında suç duyurusunda bulunmuş, daha sonra şikayetini geri çekmişti.

AA

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