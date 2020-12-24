Müslümanlardan Biden'a çağrı

Amerikan-İslâm İlişkileri Konseyi (CAIR), ABD’nin seçilmiş başkanı Joe Biden’a, göreve geldiği ilk 100 gün içinde ülkede hürriyetleri geri getirmesi ve adaleti tesis etmesi çağrısında bulundu.

Amerika’nın en büyük Müslüman sivil hürriyetleri ve savunma örgütü CAIR, Biden yönetimine yönelik “İlk 100 gün: Amerikalı Müslümanların Haklarının Geri Getirilmesi ve Tüm Amerikalılar için Adaletin Geliştirilmesi” başlıklı rapor yayımladı. “Biden-Harris Yönetimi için En Üst Düzey Politika Reformu Önerileri” alt başlıklı 38 sayfalık raporda, yeni yönetimden, ülkede Müslüman Amerikalılara yönelik “ulusal güvenlik” adı altında uygulanan casusluk ve terör listesi uygulamalarının sonlandırılması istendi. Raporda, çeşitlilik için yeni yönetimde Müslümanlara da yer verilmesi istenirken, ülkedeki okul ve iş yerlerinde dinî hürriyetlerin desteklenmesi,tutuklanan Müslümanların anayasal haklarının savunulması gibi talepler de dile getirildi. AA

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