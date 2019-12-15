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Müslümanlardan Johnson’a uyarı

15 Aralık 2019, Pazar 23:26
Britanyalı Müslümanlar, Boris Johnson’ın Muhafazakar Partisi iktidarında gelecekleri için endişe duyduklarını ifade etti.

Britanyalı Müslümanlar, genel seçimdeki ezici zaferinin ardından Boris Johnson’ın Muhafazakâr Partisi iktidarında gelecekleri için endişe duyduklarını ifade etti. Boris Johnson daha önce yaptığı açıklamalar dolayısıyla İslamofobiyi körüklemekle suçlanmıştı.The Indepentent’teki habere göre Britanya Müslüman Konseyi (MCB) yaptığı açıklamada “siyasetimizdeki ve iktidar partimizdeki önyargılara dair uzun süredir kaygılı” olduklarını söyledi. Muhafazakâr Parti’nin eski eşbaşkanı ve kabine üyesi Sayeeda Warsi, yaptığı uyarıda Muhafazakar Parti’nin İslâm’la “ilişkisini iyileştirmeye başlamak zorunda” olduğunu söyledi. Warsi Twitter’da yaptığı paylaşımda, “#TommyRobinson, #KatieHopkins ve arkadaşlarının retweet’leyerek verdiği destek hayli rahatsız edici. #İslamofobi’ye dair bağımsız bir soruşturma ilk adım olmalı. Irkçılığın kökünü kazımak için verilen savaş artık kuvvetlenmeli” dedi.

Müslümanlar arasında aşikar bir korku mevcut

MCB’den Harun Han Cuma sabahı şunları söyledi, “Johnson çoğunluğa yön veriyor, ancak ülkedeki Müslüman cemiyetleri arasında aşikar bir korku mevcut. Seçim kampanyası dönemine siyasettemizdeki ve iktidar partimizdeki önyargılara dair uzun süredir devam eden kaygılarla girdik. İslamofobinin artık hükümet için “pişirilmeye hazır” olmasından endişe duyuyoruz. Başbakanın tek ulus görüşüne sahip Muhafazakar Parti üyesi olduğuna dair yaptığı ısrarı anlıyoruz. Gerçeğin böyle olmasını samimiyetle umuyoruz ve tüm cemiyetlerle etkileşime geçerek ülkeyi merkezden yönetmesini tavsiye ediyoruz.”

Daha önce de eleştirilmişti

Seçim kampanyası sürecinde Johnson, daha önce peçe takan kadınların “posta kutusu” gibi göründüğünü söylediği için yoğun biçimde eleştirilmiş ve Britanya’daki yaygın ırkçılığa şahsî olarak katkı yapmakla suçlanmıştı. Johnson eleştirileri, “ülkede kadınların ne isterlerse onu giymelerini sağlayacak güçlü bir liberal savunma başlattığını” söyleyerek karşılık vermişti.

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