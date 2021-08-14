Müslümanları hedef alan kanuna büyük tepki var

FRANSA’DA ANAYASA KONSEYİNİN MÜSLÜMANLARI HEDEF ALDIĞI İÇİN ELEŞTİRİLEN “AYRILIKÇILIK YASASI”NA TOPLUMUN FARKLI KESİMLERİNDEN TEPKİLER YÜKSELDİ.

Fransa’da Anayasa Konseyinin Müslümanları hedef aldığı için eleştirilen ve “ayrılıkçılık yasası” olarak bilinen “Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler” yasasını onaylaması toplumun farklı kesimlerinden tepkiyle karşılandı. Ayrılıkçılık Yasasıyla Mücadele Koordinasyonunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, Anayasa Konseyinin “Fransa’nın bütün kurumlarında kangren halini almış İslamofobi’yi kanıtlayan yasayı onayladığı” belirtildi. Açıklamada, Müslümanların temel hak ve hürriyetlerine yönelik açık saldırılar karşısındaki suskunluğa tepki gösterilirken anayasal mekanizmalar üzerinden yasaya karşı mücadele verileceği aktarıldı.

Hürrİyetlere saldırı var

İngiltere’deki University College London üyesi Fransız siyaset bilimci Profesör Philippe Marlière de Anayasa Konseyinin hürriyetlere saldıran bir yasayı onayladığını hatırlattı. Marlière, “Ancak yasa Müslümanları yaftaladığı için kimse- nin umurunda olmadı. Sokaklarda protesto etmek için kimse olmayacak.” ifadesini kullandı. Bağımsız araştırmacı Mathieu Rigouste, ayrılıkçı yasanın “kapitalizmin tarihindeki ırkçı yasalarla özdeşleştiğini ve ırkçı sosyal sistemi derinleştirdiğini” vurguladı.

“İslamofobİk mühendİslİk”

Sosyolog ve yazar Kaoutar Harchi, Konseyin onayından sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yasayı yürürlüğe koyacağını hatırlattı. Yasanın “Müslümanları yönetilemez bir grup” olarak kabul ettiğini ifade eden Karchi, “Yasa, Müslümanları etkisiz hale getirmeye çalışıyor, İslamofobik mühendislik ve şiddet.” değerlendirmesinde bulundu. İslamofobi ile Mücadele Hareketinden yapılan açıklamada, yasanın büyük sessizlik altında onaylandığı vurgulandı. Açıklamada, “Ülkemizin en yüksek yargı makamları inananların özgürlüklerini hâlâ koruyor mu?” sorusu yöneltildi.

Yasanın muhtevası

Avrupa’nın en büyük Müslüman nüfusuna sahip Fransa, “Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler” adını taşıyan yasayla Müslümanların hayatına müdahale ettiği gerekçesiyle eleştiriliyor. Yasa, ev okulu uygulamasını, ailelerin beyanını yeterli bulan sistemden yetkililerin iznine tabi kılan sisteme taşırken kamu görevlilerinin “dini açıdan tarafsızlıklarını” sağlama konusunda tedbirler ihtiva ediyor. Yasada ayrıca internette işlenen nefret suçlarını cezalandıran, kamu görevlileri ve öğretmenleri korumayı amaçlayan maddeler ile mekânların finansmanlarının “daha şeffaf” yönetimine ilâveten bekaret sertifikası, çok eşlilik ve zorla evliliklerle mücadeleye ilişkin unsurlar yer alıyor. Parlamentonun 23 Temmuz’da nihaî halini kabul ettiği yasayı, Anayasa Konseyi bugün 2 maddesi haricinde onaylamıştı.