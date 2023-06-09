Müslümanların tepkisi cami yıkımlarını durdurdu

Etiyopya’da yerel hükümet, yeni şehir inşası için yapılan cami yıkımlarını durdurarak, şehir planlamasında Müslüman gruplarla işbirliği yapma sözü verdi.

HÜKMET SÖZ VERDİ, GÖSTERİLER DURDU Addis Standard’ın haberine göre, Etiyopya İslam İşleri Yüksek Konseyi Başkanı Hacı İbrahim Tufa, bölgede huzursuzluğa yol açan cami yıkımlarını görüşmek üzere Oromiya Eyaleti Başkanı Shemelis Abdissa’yla bir araya geldi. Yaklaşık 5 saat süren görüşme sırasında Müslüman temsilciler yaşananlara ilişkin derin üzüntülerini ifade ederken, göstericilerin güvenlik güçlerince hedef alınmasını da eleştirdi. Eyalet Başkanı, Müslümanların yaşadığı bölgelerde daha fazla yıkım olmayacağı sözünü verirken, şehir planlamasına Müslüman temsilcilerin de dahil edileceğini vurguladı. Etiyopya’da son 2 haftadır yaklaşık 20 caminin yıkılması sonrası başlayan gösterilerde en az 3 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı. AA

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