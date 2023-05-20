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20 MAYIS 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Myanmar askeri rejimi: Mocha Kasırgası'nda 145 kişi öldü

20 Mayıs 2023, Cumartesi 01:19
Myanmar yönetimindeki askeri rejim, Mocha Kasırgası'nda ölenlerin sayısının 145 olduğunu bildirdi.

Myanmar ordusunun yayın organlarından MRTV'nin haberine göre, 14 Mayıs'taki Mocha Kasırgası'nda en çok Arakan eyaleti zarar gördü.

Kasırga nedeniyle 117'si Arakanlı Müslüman (Rohingya), 4'ü asker olmak üzere toplamda 145 kişi öldü.

Arakan Rohingya Ulusal Örgütünün kasırgada Arakan'da çoğu Müslüman en az 400 kişinin öldüğüne dair daha önce yaptığı açıklamaya atıfta bulunularak ölü sayısının 400'ü geçtiğine dair resmi olmayan rakamların gerçeği yansıtmadığı iddia edildi.

Bu arada, ölenlerin tamamının Arakan'dan olup olmadığına dair detaylı bilgi verilmedi.

Can kayıplarının nedeni olarak da yetkililerin kasırga başlamadan yaptığı tahliye uyarılarının dikkate alınmaması gösterildi.

Arakan'da, 12 Mayıs'tan bu yana, Arakanlı Müslümanların barındığı 17 kamptaki 125 bin 789 kişiden 63 bin 302'sinin tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.

Diğer yandan, Bangladeş'te Arakanlı Müslüman mültecilere ev sahipliği yapan kampların da kasırgadan etkilendiği ancak burada can kaybı olmadığı belirtildi.

"Uluslararası kuruluşlara seyahat izni verilsin" talebi

Öğretmen Theinn Shwe, kamplarda eğitim verdiğini kaydederek, kasırgada, Arakan'ın farklı bölgelerindeki kamp ve köylerden 32'si çocuk 116'dan fazla kişinin öldüğünü söyledi.

Shwe, bazı kişilerin, tahliye uyarılarını dikkate almadığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığına dikkati çekti.

Yetkililer gıda ve barınma imkanı sağlasa da bunların yeterli olmadığını aktaran Shwe, uluslararası kuruluşlar ile bağışçıların henüz bölgeye ulaşamadığına işaret etti.

Shwe, yetkililerin, uluslararası kuruluşlara en kısa zamanda seyahat izni vermesi durumunda Arakanlı Müslümanların hızlı şekilde yardım alabileceğini, izin verilmezse de buradaki insanların daha çok mağdur olacağını belirtti.

Uluslararası basın kaynaklarında, ölü sayısının 400'ün de üzerinde olabileceği ancak internet ve elektrik kesintileri nedeniyle net bilgiye ulaşılamadığı ifade ediliyor.

Kasırganın vurduğu ve gıda, çadır, ilaç, su ile hijyen ürünlerine ihtiyacın hat safhada olduğu bölgeye, Hindistan, Japonya, ABD, İngiltere gibi ülkeler nakdi veya insani yardım göndermişti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nden yapılan açıklamada, kasırganın güzergahında milyonlarca kişinin yaşadığı ve enkazın kaldırılması ile evleri yıkılan veya zarar görenlere barınma sağlanması için çalışmalar yürütüldüğü belirtilmişti.

Açıklamada, Myanmar'ın kuzeybatısını etkileyen kasırgadan en çok zararı Arakan'ın gördüğü, Kaçin eyaletinin de afetten nasibini aldığı kaydedilmişti.

Arakan'da 400'den fazla kişinin öldüğü bildirilmişti

Arakan Rohingya Ulusal Örgütünden (ARNO) 17 Mayıs'ta yapılan açıklamada, kasırgada Myanmar'ın batı kıyısındaki Arakan eyaletinde çoğu Müslüman en az 400 kişinin öldüğü belirtilmişti.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Myanmar Temsilciliği yetkililerinden Fabien Faivre, AA muhabirinin, "Mocha Kasırgası'ndan sonra açıklanan ölü ve yaralı sayıları hakkında bazı kafa karışıklıkları var. BM ve kuruluşları ölü sayısını net olarak henüz bildirmedi. Yerel medyada da farklı rakamlar var. Bu konuda bilgi verebilir misiniz?" sorusunu yazılı yanıtlamıştı.

Faivre "Ülke içinde yerinden edilmiş insanlar da dahil yerel ölüm ve kayıp sayısının yer aldığı raporlar bizi çok endişelendiriyor. Mümkün olan en kısa sürede bilançonun ölçeğini daha iyi anlamayı umuyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Mocha Kasırgası

Mocha Kasırgası, Bangladeş ve Myanmar'ın Bengal Körfezi kıyısındaki bölgelerini etkilemişti.

Şiddetli yağmur ve sele yol açan 5. kategori olarak belirlenen Mocha Kasırgası nedeniyle Myanmar'ın batı kıyısındaki Arakan eyaletinde "acil durum" ilan edilmişti.

Bangladeş ve Myanmar'da kasırga nedeniyle sahil kesimlerindeki yüz binlerce kişi tahliye edilmiş, halka, sahil bölgelerinden uzak durmaları çağrısı yapılmıştı.

Bangladeş'te de tahliye edilen kişi sayısının 700 bini geçtiği tahmin ediliyor.

Kasırganın vurduğu bölgelerde, 10 binden fazla evin zarar gördüğü, elektrik ve internet erişiminin kesintiye uğradığı, su şebekelerinin zarar gördüğü, çatıların uçtuğu, ağaçların devrildiği öğrenilmişti.

Myanmar'da 2008'deki Nargis Kasırgası'nda 135 bin kişi ölmüştü.

AA

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