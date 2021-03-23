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23 MART 2021 SALI - YIL: 52

Myanmar cuntası: Krizi çözmek için 5 ülkeyle iş birliği yapıyoruz

23 Mart 2021, Salı 21:52
Basın mensuplarına açıklama yapan Myanmar Ordusu Sözcüsü General Zaw Min Tun, darbe karşıtı protestolar ve güvenlik güçlerinin protestolara silahlı müdahalesinde yaşanan can kayıplarını değerlendirdi.

Myanmar'daki darbeciler: Protestolardaki can kayıplarından dolayı ''üzgünüz''

 

Ülkede gün içinde sıkça yaşanan internet kesintilerine ilişkin General Tun, "İnternet erişimi yasağını sürdüreceğiz çünkü protestolarda yaşanan şiddetin büyük bir kısmı internet üzerinden organize ediliyor." dedi.

Tun, Myanmar'daki durumu Tayland'da 2014'te gerçekleşen askeri darbe sonrası gelişmelere benzeterek "Protestolar ve şiddet şu an düşüş eğiliminde. Müdahale ederken karışıklık çıkaranlara odaklanacağız." diye konuştu.

Bölgedeki 5 ülke Myanmar ile iş birliği içinde

Komşu ülkelerin Myanmar'daki krizi sonlandırmak için askeri hükümete yardımcı olduğunu belirten Tun, bölgedeki 5 ülkenin Myanmar ile iş birliği içinde olduğunu ve Myanmar'a saygı duyduğunu ifade etti.

Ordu sözcüsü Tun, söz konusu ülkelerin ismini vermedi.

Daha önceki açıklamasında darbe karşıtı protestolar sırasında hayatını kaybedenler için "üzgün" olduğunu belirten Tun, protestolarda 164 kişinin öldüğünü öne sürmüş, hak gruplarının açıkladığı rakamları yalanlamıştı.

Myanmar Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşu ise bugünkü açıklamasında, protestolarda 261 kişinin hayatını kaybettiği belirtmişti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Türkiye darbeyi kınamış, Batı ülkelerinden de darbeye yönelik çeşitli tepkiler ve eleştiriler gelmişti.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 260'tan fazla gösterici hayatını kaybetti, 2000'e yakın kişi tutuklu bulunuyor.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

AA

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