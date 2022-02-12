Myanmar’da 814 mahkûm affedildi

Myanmar’da askerî yönetim, 814 mahkûmu affetme kararı aldı.

Askerî yönetim lideri general Min Aung Hlaing, mahkûmların serbest bırakılışına dair af emri yayınladı. Af emrinde, 12 Şubat’ta Myanmar’ın bağımsızlığını kazandığı Birlik Günü dolayısıyla 814 mahkûmun serbest bırakılacağı kaydedildi. Myanmar ordusu, 2020’deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasî gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021’de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiilî lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve olağanüstü hal ilân etmişti. Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silâhlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 1500’ün üzerinde kişi vefat etti, binlerce gösterici gözaltına alındı. AA

Okunma Sayısı: 116

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.