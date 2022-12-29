Myanmar’da bu yıl 165 çocuk öldürüldü

Myanmar’da ordunun Aung San Suu Kyi’nin sivil hükümetini Şubat 2021’de düşürmesinden bu yana kanlı çatışmalar meydana geliyor.

Myanmar’da muhalefeti oluşturan Ulusal Birlik Hükümeti, askeri cuntanın 2022 yılında 165 çocuğun ölümünden sorumlu olduğunu açıkladı. The Guardian’da yer alan habere göre, Myanmar Ulusal Birlik Hükümeti, ülkede askeri cuntanın 2022 yılında 2021’e kıyasla yüzde 78 daha fazla çocuk ölümünden sorumlu olduğunu açıkladı. Uluslararası Kriz Grubu Myanmar danışmanı Thomas Kean, “Muhalefetin verileri doğru görünüyor” dedi ve raporların genellikle kanıtla geldiğini söyledi. Haber Merkezi

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