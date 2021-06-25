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25 HAZİRAN 2021 CUMA - YIL: 52

Myanmar'da darbe sonrası ölen sivil sayısı 880'e yükseldi

25 Haziran 2021, Cuma 12:03
Myanmar'da askeri darbeden bu yana ordunun darbe karşıtlarına silahlı müdahalesi sonucu ölen sivillerin sayısı 880'e yükseldi.

Myanmar Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşunun (AAPP) raporuna göre, son 24 saatte 3 sivil can kaybı daha doğrulandı.

Toplam can kaybı 880 olarak güncellenirken, gözaltındaki kişi sayısı 5 bin 104 oldu, 1965 kişi hakkında ise gözaltı kararı bulunuyor.

Öte yandan Sagaing bölgesinde darbe karşıtlarının kurduğu Halk Savunma Gücü (PDF) ile Myanmar ordusu arasında 22 Haziran'dan bu yana yaşanan çatışmalarda Myanmar ordusundan en az 20 askerin öldürüldüğü öne sürüldü.

Myanmar Now gazetesine isim vermeden konuşan bir PDF üyesi, bölgeye bağlı iki ilçede Myanmar ordusunun 3 gün boyunca ağır silahlarla sivilleri hedef aldığını belirtti.

PDF üyesi, Myanmar ordusuna karşı saldırılarda en az 20 askeri öldürdüklerini iddia etti, Myanmar ordusundan ise çatışmalar veya can kayıplarına dair açıklama gelmedi.

BM, 230 bin kişinin yerinden edildiğini açıkladı

Birleşmiş Milletler, Myanmar'da ordu ile darbe karşıtı gruplar arasında çıkan çatışmalar nedeniyle yerinden edilen sivillerin sayısının 230 binlere yükseldiğini bildirdi.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinden yapılan açıklamada sadece Karen eyaletinde evini terk ederek dağlık ve ormanlık alanlara kaçanların sayısının 103 binden 177 binlere çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, 20 bin sivilin de ülkenin Hindistan sınırındaki bölgelere sığındığı ifade edildi.

1 Şubat darbesinden bu yana süren çatışmalarda yaklaşık 230 bin sivilin evini terk ettiği ve yardıma muhtaç olduğu belirtildi.

Myanmar’daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yaşanması ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Cii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkilileri askeri mahkemede yargılanmaya devam ediyor.

AA

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