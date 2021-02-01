Myanmar'da darbe

Myanmar'da iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliği Partisi Sözcüsü Myo Nyunt, Devlet Konseyi Başkanı ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii ile partinin diğer yöneticilerinin gözaltına alınmasının ardından ordunun yönetime el koyduğunu bildirdi.

Ordunun desteklediği ana muhalefetteki Birlik İçin Dayanışma ve Kalkınma Partisi (USDP), 26 Kasım 2020’de, Myanmar’da 8 Kasım'da düzenlenen ve iktidardaki Demokrasi İçin Ulusal Birlik Partisinin (NLD) kazandığı seçimde oyların yeniden sayılması çağrısında bulunmuştu.

Myanmar Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing, 27 Ocak'ta, kanunların düzgün şekilde uygulanmaması halinde anayasanın feshedilebileceğini söylemişti.

Seçim sonuçlarıyla tansiyonun yükseldiği Myanmar'da ordudan, 30 Ocak'ta yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing'in, kanunların düzgün uygulanmaması durumunda "anayasanın feshedilebileceğine" dair açıklamalarının "darbe tehdidi olmadığı" savunulmuştu.

İktidardaki Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) Partisi Sözcüsü Myo Nyunt, bu sabah Devlet Konseyi Başkanı ve Dışişleri Bakanı Suu Çii ile partinin diğer yöneticilerinin gözaltına alındığını açıkladı.

Gözaltı açıklamasından birkaç saat sonra, iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) Partisi Sözcüsü Myo Nyunt, Suu Çii ile partinin diğer yöneticilerinin gözaltına alınmasının ardından ordunun ülke yönetime el koyduğunu bildirdi.

Myanmar'da iktidar partisi halka, darbeye karşı çıkma ve ülkenin askeri diktatörlüğe dönüştürülmesine izin vermeme çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığından darbeyle ilgili açıklama

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Myanmar'da askeri darbenin derin endişeyle karşılandığı ve şiddetle kınandığı belirtilerek, Türkiye'nin her türlü darbeye ve askeri müdahaleye karşı olduğu vurgulandı.

Türkiye'nin Nepido Büyükelçiliği de askeri darbenin yapıldığı Myanmar'da yaşayan Türk vatandaşlarına zorunlu olmadıkça sokağa çıkmama ve seyahat etmeme uyarısında bulundu.

Myanmar'daki Türk vatandaşları, iletişim kanalları açık olduğu müddetçe büyükelçiliğe, Twitter ve Facebook hesapları ile "+9501662992", "+959405056552" acil durum hatlarından ulaşabilecek. ​​​​​​​

Darbe açıklamasının ardından dünyadan tepkiler

Avrupa Birliği, Myanmar'daki askeri darbeyi şiddetle kınayarak gözaltına alınanların serbest bırakılmasını istedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD'nin Myanmar'daki darbe sürecinden endişe duyduğunu ve Myanmar'ın demokratik kurumlarını güçlü bir şekilde desteklemeye devam ettiğini açıkladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Psaki, "ABD, Myanmar ordusunun, Devlet Konseyi Başkanı ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii ile diğer sivil yetkilileri gözaltına alması dahil ülkedeki demokratik geçiş sürecinin altını oymak üzere attığı adımlardan endişe duyuyor." ifadelerine yer verdi.

Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne ise Devlet Başkanı Win Myint ile Aung San Suu Çii'nin gözaltına alınmasından endişe duyduklarını söyledi.

Payne, Bakanlığın resmi sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, Myanmar ordusunun bir kez daha ülkenin kontrolünü ele geçirmeye çalıştığını belirterek, gözaltına alınanların derhal serbest bırakılmasını istedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de Myanmar'da ordunun yönetime el koymasını ve sivil hükümet yetkililerini tutuklamasını güçlü bir şekilde kınadı.

Guterres, sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla yaptığı açıklamada, Myanmar'da ordunun tüm yasama, yürütme ve yargı yetkilerine el koymasından derin endişe duyduğunu belirtti.

Japonya, Myanmar'da Aung San Suu Çii'nin gözaltına alınması sonrası ordunun yönetime el koymasına tepki gösterdi.

Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu, düzenlediği basın toplantısında, Myanmar'da ülke yöneticilerinin gözaltına alınmasına tepki göstererek "demokrasi" çağrısı yaptı.

Endonezya Dışişleri Bakanlığı, ordunun yönetim el koyduğu Myanmar’daki son siyasi gelişmelerden endişe duyduklarını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Endonezya, tüm tarafları söz konusu durumu daha da kötüleştirmemek ve mevcut zorluklara çözüm bulmak adına kendilerini kontrol etme ve diyalog kurmaya çağırıyor." ifadesi kullanıldı.