Myanmar’da kadın ve çocuklar tutuklanıyor

Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar’da 1 Şubat 2021’deki darbenin ardından bölgeye giden Birleşmiş Milletler (BM) Myanmar Bağımsız Soruşturma Mekanizması Başkanı Nicholas Koumjian, askeri yönetimin uluslararası kuruluşların insan hakları konusundaki ikazlarını dikkate almadığını, ülkedeki kadın ve çocukların hayatlarının tehlikede olduğunu söyledi.

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BM Myanmar Bağımsız Soruşturma Mekanizması Başkanı Koumjian, Myanmar’da darbenin ardından yaşanan insan hakları ihlallerini değerlendirdi.

Koumjian, Myanmar’da darbe söylentileri baş gösterdiğinde BM’nin ordu ile eski hükümet arasındaki sorunu çözmek için çabaladığını belirterek, “Sorunları gidermek için uğraştığımız sırada ordu darbe yaptı. Cuntacılara, endişeli olduğumuzu ve anayasaya aykırı eylemlerde bulunmamaları gerektiğini söyledik ve bu konuda söz aldık.” dedi.

Myanmar’daki askeri yönetimin darbeden bir süre sonra uluslararası hukuka ve ülke anayasasına uymayı bıraktığını kaydeden Koumjian, askerlerin ülkede olağanüstü hal ilan ederek şiddete ve hukuksuz tutuklamalara başladığını aktardı.