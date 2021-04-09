Myanmar'da kan akmaya devam ediyor: Darbe gösterilerinde ölü sayısı 614'e çıktı

Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı yapılan protesto gösterilerinde, güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 614'e yükseldi.

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşunun yayımladığı günlük raporda, güvenlik güçlerinin protestoculara silahlı müdahalesi sonucu son 24 saatte 16 kişinin daha öldüğü bildirildi. Raporda, toplam can kaybının 614'e çıktığı, 2 bin 857 kişinin gözaltında tutulduğu kaydedildi. Darbe karşıtı 500 kişi hakkında da gözaltı kararının bulunduğu belirtildi. Protestocularla ordu arasında çatışma çıktı Öte yandan ulusal basından "Myanmar Now" ve "The Irrawaddy" gazetelerinde yer alan haberlere göre, dün Sagaing eyaletine bağlı Taze kentinde protestocular ile Myanmar ordusu arasında silahlı çatışma meydana geldi. Askerlerin protestocu kalabalığa gerçek mermi kullanması üzerine protestocular, el yapımı patlayıcı ve bıçaklarla askerlere saldırdı. Çıkan çatışmalarda 11 protestocu ölürken askerler arasında can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı. Myanmar'daki askeri darbe Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti. Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor. AA

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