Myanmar’da sessiz protesto

ASKERÎ DARBENİN YIL DÖNÜMÜNDE MUHALEFETİN ÇAĞRISI ÜZERİNE GERÇEKLEŞTİRİLEN EYLEMLERDE DARBEDEN SONRA İKTİDARI ELE GEÇİREN ASKERÎ REJİM KINANDI.

Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar’da 1 Şubat 2021’de gerçekleştirilen askerî darbenin birinci yıl dönümünde bazı şehirlerde sessiz protesto eylemleri gerçekleştirildi. Muhalefetin çağrısı üzerine gerçekleştirilen eylemlerde darbeden sonra iktidarı ele geçiren askerî rejim kınandı. DW’deki habere göre Myanmar Now adlı haber portalında yayınlanan haberde vatandaşların ülke genelinde düzenlenen sessiz protesto gösterilerine destek verdikleri belirtildi. Sosyal medyada da boş sokak ve kapalı mağazalara ait çok sayıda fotoğraf yayınlandı. Ayrıca ülke çapında küçük mitingler ve protesto yürüyüşleri yapıldı. Askerî cunta, eylemlere katılımı engellemek amacıyla göstericilerin ömür boyu hapis cezası ile cezalandırılacağı tehdidinde bulunmuştu. Basında çıkan haberlere göre askerî cuntanın yasaklamalarına rağmen gösterilere katılan 100’den fazla kişi tutuklandı. Haber Merkezi



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