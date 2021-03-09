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9 MART 2021 SALI - YIL: 52

Myanmar'da tansiyon gün geçtikçe yükseliyor

09 Mart 2021, Salı 15:00
Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasını eleştirerek protestolara destek veren 5 medya kuruluşunun lisansı iptal edildi.

Myanmar'da NLD'nin 2 Müslüman üyesinin işkenceyle öldürüldüğü iddia edildi
Myanmar'daki darbe protestolarında 3 kişi daha öldü

 

 

 

 

Muhalif basın kuruluşları Mizzima Media, DVB, Khit Thit Media, Myanmar Now ve 7Day News'in internet sitelerinde yer alan yazılı açıklamada, askeri hükümetin aldığı karar doğrultusunda bu kuruluşların basın ve yayın lisanslarının iptal edildiği bildirildi.

Myanmar Now'dan yapılan yazılı açıklamada, darbeden önce internet sitesinin Yangon ofisine Myanmar ordusunca baskın düzenlendiği belirtilerek "Şu an işimize devam etmenin hapis veya ölüm riski taşıdığı bir ortamdayız." denildi.

Açıklamada, "Rejimin ülkede işlediği suçları dünyaya duyurmaya devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

84 protestocuya "kışkırtıcı faaliyetlerde bulunma" suçlaması

Öte yandan Mandalay'da 7 Mart'taki darbe karşıtı protestolarda gözaltına alınan 84 kişiye, "halkı kışkırtmaya yönelik faaliyetlerde bulunma" suçlaması yöneltildi.

Myanmar Now sitesinin Mandalay askeri mahkemesinden edindiği bilgiye göre, 2 gündür gözaltında tutulan 84 protestocu, video konferans yoluyla görülen mahkeme duruşmasında, 505 (a) sayılı ceza kanununu ihlal etmekle suçlandı.

Suçlamaların onaylanması durumunda protestocuların 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği belirtildi.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Türkiye darbeyi kınamıştı. Batı ülkelerinden çeşitli tepkiler ve eleştiriler gelmişti.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde en az 60 gösterici öldü, 1500'ün üzerinde kişinin tutukluluğu sürüyor.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları devam ediyor.

AA

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