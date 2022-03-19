Myanmar’da yerinden edilenler 900 bine dayandı

Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar’da yerinden edilenlerin sayısının 889 bine ulaştığı ve BM insani yardım kapasitesinin bunların sadece yüzde 6’sını kapsayabileceği uyarısında bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Myanmar’daki son insani durum hakkında bilgi verdi.

Dujarric, “Myanmar genelinde yerinden edilen toplam kişi sayısı 889 bine ulaştı. Ordunun Şubat 2021’de iktidarı ele geçirmesinden önce 370 bin erkek, kadın ve çocuk yerinden edilmişti, buna o zamandan bu yana 519 bin kişi daha eklendi.” dedi.

Ülkede devam eden çatışmalar nedeniyle insani krizin büyüdüğünü ve sivillerin acı çekmeye devam ettiğini vurgulayan Dujarric, mevcut BM insani yardım fonunun yerinden edilenlerin sadece yüzde 6’sına yetecek seviyede olduğuna dikkat çekti.