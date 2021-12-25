Myanmar'daki cuntaya tepkiler büyüyor: 'Bu katliamı insanlığa karşı bir suç olarak şiddetle kınıyoruz'

Askeri cunta tarafından yönetilen Myanmar’da ordunun aralarında kadın ve çocukların da olduğu 30 kişiyi öldürdüğü ve bedenlerini ateşe verdiği iddia edildi.

Kayah eyaletine bağlı Hpruso ilçesinin yakın Mo So köyünde, ordunun mültecilere yönelik katliamının ardından ortaya çıkan fotoğraflar, sosyal medyada yayıldı.

Hesaplar tamamen doğrulanamasa da fotoğraflarda yanmış 3 araçta 30'dan fazla kişinin cesetlerinin görüldüğü aktarıldı.

Olay yerine gittiğini söyleyen bir köylü, AP’ye, kurbanların dün Mo So'nun hemen yanındaki Koi Ngan köyü yakınlarında silahlı direniş grupları ile Myanmar ordusu arasındaki çatışmalardan kaçtığını belirtti.

Köylü, kurbanların kasabanın batısındaki mülteci kamplarına giderken, askerler tarafından tutuklandıktan sonra öldürüldüklerini savundu.

Hükümetin iddialar hakkında yorum yapmadığı belirtildi. Ancak devlete ait Myanma Alinn günlük gazetesine göre, Mo So yakınlarında dün Karenni Ulusal İlerici Partisi olarak bilinen silahlı etnik güçlerinin üyeleri ve orduya karşı olanlar, "şüpheli" araçlara binerek ordunun "dur" ihtarına uymadı ve saldırdı.

Ayrıca orduyla savaşmak için eğitime katılacak yeni üyelerin aralarında olduğu grubun seyahat ettiği 7 araç yangında kül oldu. Ölenler hakkında daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

AP'ye konuşan tanık, kalıntıların tanınmayacak şekilde yakıldığını, tıbbi malzeme ve yiyeceklerle birlikte çocuk ve kadın kıyafetlerinin bulunduğunu söyledi.

Öldürüldükleri anı görmediğini ancak ölenlerin bazılarının Mo So köylüleri olduğuna inandığını ifade eden tanık, yakalananların yerel olarak örgütlenmiş milis grupların üyeleri olduğunu reddetti.

Karenni İnsan Hakları Grubu Direktörü Banyar Khun Aung, "Bu iğrenç bir suç ve Noel dönemindeki en kötü olay. Bu katliamı insanlığa karşı bir suç olarak şiddetle kınıyoruz." dedi.

Myanmar'da ordunun şubatta seçilmiş yönetimi devirip iktidarı ele geçirmesinden bu yana darbe karşıtı silahlı etnik gruplarla güvenlik güçleri arasında ciddi çatışmalar yaşanıyor.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902 kişi öldü, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Bu arada, Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna (AAPP) göre, ülkede darbeden bu yana 1200 kişi öldü, yaklaşık 10 bin kişi gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken üst düzey hükümet yetkililerinin, askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.