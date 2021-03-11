Myanmar'daki darbe protestolarında ölü ayısı 67'ye yükseldi

Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolara güvenlik güçlerinin müdahalesinde 7 kişi öldü.

Myanmar basınındaki haberlere göre, Magway bölgesinde darbe karşıtı gösterilere güvenlik güçlerinin müdahalesinde 6 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. North Okkalapa bölgesinde de 1 gösterici öldü. Arakan Ordusu örgütü, terör örgütü listesinden çıkarıldı Myanmar cunta hükümeti, "Arakan Ordusu"nu terör örgütü listesinden çıkardığını duyurdu. Terörle Mücadele Merkezi Komitesinden yapılan açıklamada "Arakan Ordusu"nun artık herhangi bir terör eyleminde bulunmadığından, 11 Mart 2021'den itibaren terörist örgüt listesinden çıkarıldığı kaydedildi. Myanmar, 23 Mart 2020’de Arakan Ordusunu terör örgüt ilan etmişti. Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde bugünkü ölümlerle birlikte en az 67 gösterici öldü, 1500'ün üzerinde kişinin tutukluluğu sürüyor. *** Myanmar'daki askeri darbe Myanmar ordusu, kendisine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atmasının ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu. Ordu, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti. Türkiye, darbeyi kınamıştı. Batı ülkelerinden de darbeye yönelik çeşitli tepkiler ve eleştiriler gelmişti. Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde bugünkü ölümlerle birlikte en az 67 gösterici öldü, 1500'ün üzerinde kişinin tutukluluğu sürüyor. Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor. AA

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