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23 MART 2021 SALI - YIL: 52

Myanmar'daki darbeciler: Protestolardaki can kayıplarından dolayı ''üzgünüz''

23 Mart 2021, Salı 17:00
Askeri darbeye karşı düzenlenen protestolarda güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 261 kişinin öldüğü Myanmar'da ordu sözcüsü Tun, can kayıplarından dolayı "üzgün" olduklarını belirtti.

Myanmar basınındaki habere göre, ordu sözcüsü Tuğgeneral Zaw Min Tun, yaptığı basın toplantısında, protestolar sırasında çıkan şiddet olaylarında ölenlerin kendi vatandaşları olduklarını söyledi.

Can kayıplarından dolayı üzgün olduklarını ifade eden Tun, şiddet olayları sırasında 9 güvenlik gücünün de öldüğünü bildirdi.

Öte yandan Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşundan (AAPP) yapılan açıklamada, Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolarda güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu en az 261 kişinin öldüğü belirtildi.

Protestolar sırasında 2 bin 682 kişinin gözaltına alındığı, suçlandığı ya da hapis cezasına çarptırıldığına dikkat çekilen açıklamada, güvenlik güçlerinin gerçek mermi kullandığı kaydedildi.

Suu Çii'nin rüşvet aldığı iddiasıyla ilgili televizyonda yayın yapıldı

Myanmar'da askeri yönetim, ülkenin eski Dışişleri Bakanı ve fiili lideri Aung San Suu Çii'nin rüşvet aldığı iddialarıyla ilgili eski Yangon Başbakanı Phyo Min Thein'in ifadesini televizyonda yayınladı.

Thein, ifadesinde, Suu Çii'yi defalarca ziyaret ettiğini ve "ona ne zaman ihtiyaç duyarsa para verdiğini" belirtti.

Suu Çii'ye rüşvet suçlaması

Myanmar'da askeri darbe kapsamında gözaltına alınan Suu Çii'ye, geçen hafta yargılandığı askeri mahkemede rüşvet suçlaması yöneltilmişti.

Suu Çii, duruşmada 2018'de bir inşaat firması yöneticisinden 550 bin ABD doları rüşvet kabul etmekle suçlanmıştı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Türkiye darbeyi kınamış, Batı ülkelerinden de darbeye yönelik çeşitli tepkiler ve eleştiriler gelmişti.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 250'den fazla gösterici öldü, 2000'e yakın kişi de tutuklu bulunuyor.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

AA

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