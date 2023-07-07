Myanmar’daki kriz tahammül edilemez hale geldi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Myanmar’daki askeri yönetimin “pervasız” faaliyetleri nedeniyle ülkedeki krizin “tahammül edilemez” hale geldiğini söyledi.

Türk, BM İnsan Hakları Konseyi’nin 53. oturumunda Myanmar’da darbe sonrası yaşanan kriz hakkında açıklamalarda bulundu. Myanmar’da askeri yönetim altında yaşayan halkın şiddet olaylarına daha fazla dayanabilmesinin “neredeyse imkansız” olduğunu belirten Türk, askeri yönetimin “pervasız” faaliyetleri yüzünden krizin “tahammül edilemez” hale geldiğini vurguladı. Türk, krizin her geçen gün derinleşmesini “ölümcül serbest düşüşe” benzeterek, “generaller tarafından dayatılan rejimin, halkın barış, demokrasi ve daha refah bir gelecek için sahip olduğu iyimserliği yok ettiğini” ifade etti. AA

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