Myanmar, darbecilerin UCM'de yargılanmasını istiyor

Askeri darbenin yapıldığı Myanmar'da, darbe karşıtı milletvekilleri tarafından sivil hükümeti geri getirmek için kurulan Ulusal Meclisi Temsil Komitesinin, cunta üyelerini Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılatmaya çalıştığı açıklandı.

Columbia Üniversitesi İnsan Hakları Araştırmaları Enstitüsünün düzenlediği bir etkinliğe katılan Myanmar'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kyaw Moe Tun, Myanmar'da askeri hükümeti durdurabilmek için yapılan çalışmalara değindi.

Büyükelçi Tun, "CRPH, Myanmar ordusunda darbeye karışan ve barışçıl protestoculara silahlı şiddet uygulayanların yargılanabilmesi için ihtimalleri değerlendiriyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi de (UCM) de bunlardan bir tanesi." dedi.

Myanmar'ın UCM üyesi olmadığını belirten Tun, askeri darbe ve protestoculara şiddet konularını UCM'ye taşımak için her yolun deneneceğini ifade etti.

Myanmar'da askeri darbenin ardından Ulusal Meclis ve Senato üyesi 17 kişi, 5 Şubat'ta, askeri hükümeti tanımadıklarını açıklayıp Ulusal Meclisi Temsil Komitesini (CRPH) kurarak meşru iktidarın kendileri olduğunu ilan etmişti.

Endonezya, ASEAN’a darbe krizi için "zirve" çağrısı yaptı

Öte yandan Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Myanmar’daki krize çözüm amaçlı Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üyesi ülkelerin liderlerine "zirve" çağrısında bulundu.

Widodo, yaptığı açıklamada, Myanmar’da askeri darbe sonrası düzenlenen protestolardaki şiddet olaylarında daha fazla can kaybının önüne geçilmesi ve şiddetin durdurulmasını istediklerini belirtti.

Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu ölenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Widodo, ASEAN ülkeleri liderlerinden bölgedeki krizi sonlandırmayı amaçlayan zirve düzenlenmesini talep etti.

Widodo, zirveye ilişkin ASEAN dönem başkanlığını yürüten Brunei ile temasa geçeceği bilgisini paylaştı.

Bu arada darbe sonrası geçen ay ASEAN ülkelerinde temaslarda bulunan Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, 17 Şubat’taki açıklamasında, Endonezya’nın çözüm kapsamında tüm paydaşları içeren demokratik bir geçiş sürecine katkı sunmayı amaçladığını ifade etmişti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Türkiye darbeyi kınamış, Batı ülkelerinden de darbeye yönelik çeşitli tepkiler ve eleştiriler gelmişti.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 200'ün üzerinde gösterici öldü, 1500'ün üzerinde kişi de tutuklu bulunuyor.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.