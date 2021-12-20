'Myanmar ordusu sivil katliam gerçekleştirdi'

Myanmar ordusunun, temmuz ayında en az 40 kişinin ölümüyle sonuçlanan bir dizi sivil katliam gerçekleştirdiği iddia edildi.

BBC'nin yürüttüğü bir araştırma haberinde, 11 görgü tanığının ifadeleri ve görüntüler, Myanmar'daki insan hakları ihlallerini araştıran İngiliz merkezli sivil toplum kuruluşu Myanmar Witness'ın topladığı görüntülerle karşılaştırıldı.

Habere göre, Myanmar ordusunun sivillere yönelik cinayetlerinden kaçmayı başaranlar ve görgü tanıkları, Myanmar askerlerinin köylüleri topladıktan sonra ayırdıkları erkekleri öldürdüklerini söyledi.

BBC'nin ulaştığı görseller, öldürülenlerin birçoğunun önce işkenceye maruz kaldığını ve infaz edildikten sonra sığ mezarlara gömüldüğünü ortaya koydu.

En az 40 kişinin öldürüldüğü bir dizi sivil katliam, temmuzda Myanmar'ın ortasındaki Sagaing bölgesinde Kani kasabasındaki 4 ayrı olayda gerçekleşti.

Yin köyünde 14 erkeğin, işkenceyle ya da darbedilerek öldürüldükten sonra ormanlık alandaki bir çukura atıldığı ileri sürüldü.

İsimleri gizli tutulan tanıklar, Yin köyündeki 14 erkeğin öldürülmeden önce iplerle bağlandıklarını ve dövüldüklerini aktardı.

Kardeşi, yeğeni ve kayınbiraderi infaz edilen bir kadın, "Yaşananları izlemeye dayanamadık, başımızı eğdik, ağladık." dedi.

Söz konusu cinayetlerden kaçmayı başaran bir erkek, askerlerin erkekleri öldürmeden önce saatlerce korkunç işkencelerde bulunduğunu söyledi.

Yin köyüne yakın mesafede bulunan Zee Bin Dwin köyündeki bir toplu mezarda, temmuzda, aralarında bir çocuk ve bir engellinin de olduğu 12 kişinin ağır yaralar taşıyan cesetleri bulundu.

Cinayetler, demokrasinin yeniden tesis edilmesini talep eden milis gruplarının orduya karşı saldırıları nedeniyle bölgedeki sivillere toplu bir ceza olarak görülüyor.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902 kişi öldü, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Bu arada, Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna (AAPP) göre, ülkede darbeden bu yana 1200 kişi öldü, yaklaşık 10 bin kişi gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken üst düzey hükümet yetkililerinin, askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.