"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 ARALIK 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

'Myanmar ordusu sivil katliam gerçekleştirdi'

20 Aralık 2021, Pazartesi 15:52
Myanmar ordusunun, temmuz ayında en az 40 kişinin ölümüyle sonuçlanan bir dizi sivil katliam gerçekleştirdiği iddia edildi.

BBC'nin yürüttüğü bir araştırma haberinde, 11 görgü tanığının ifadeleri ve görüntüler, Myanmar'daki insan hakları ihlallerini araştıran İngiliz merkezli sivil toplum kuruluşu Myanmar Witness'ın topladığı görüntülerle karşılaştırıldı.

Habere göre, Myanmar ordusunun sivillere yönelik cinayetlerinden kaçmayı başaranlar ve görgü tanıkları, Myanmar askerlerinin köylüleri topladıktan sonra ayırdıkları erkekleri öldürdüklerini söyledi.

BBC'nin ulaştığı görseller, öldürülenlerin birçoğunun önce işkenceye maruz kaldığını ve infaz edildikten sonra sığ mezarlara gömüldüğünü ortaya koydu.

En az 40 kişinin öldürüldüğü bir dizi sivil katliam, temmuzda Myanmar'ın ortasındaki Sagaing bölgesinde Kani kasabasındaki 4 ayrı olayda gerçekleşti.

Yin köyünde 14 erkeğin, işkenceyle ya da darbedilerek öldürüldükten sonra ormanlık alandaki bir çukura atıldığı ileri sürüldü.

İsimleri gizli tutulan tanıklar, Yin köyündeki 14 erkeğin öldürülmeden önce iplerle bağlandıklarını ve dövüldüklerini aktardı.

Kardeşi, yeğeni ve kayınbiraderi infaz edilen bir kadın, "Yaşananları izlemeye dayanamadık, başımızı eğdik, ağladık." dedi.

Söz konusu cinayetlerden kaçmayı başaran bir erkek, askerlerin erkekleri öldürmeden önce saatlerce korkunç işkencelerde bulunduğunu söyledi.

Yin köyüne yakın mesafede bulunan Zee Bin Dwin köyündeki bir toplu mezarda, temmuzda, aralarında bir çocuk ve bir engellinin de olduğu 12 kişinin ağır yaralar taşıyan cesetleri bulundu.

Cinayetler, demokrasinin yeniden tesis edilmesini talep eden milis gruplarının orduya karşı saldırıları nedeniyle bölgedeki sivillere toplu bir ceza olarak görülüyor.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902 kişi öldü, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Bu arada, Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna (AAPP) göre, ülkede darbeden bu yana 1200 kişi öldü, yaklaşık 10 bin kişi gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken üst düzey hükümet yetkililerinin, askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

AA

Okunma Sayısı: 265
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sudan'daki darbe protestolarında ölü sayısı artmaya devam ediyor

    Batı Karadeniz'e 'yoğun' kar yağışı uyarısı

    'Myanmar ordusu sivil katliam gerçekleştirdi'

    Hollanda, Omicron varyantıyla ilgili ek önlemlerini açıkladı

    Sırp siyasetçiler hakkında soruşturma başlatıldı

    Dünyaya döndüler

    Trakya illerinde dikkat çeken vaka artışı

    Filipinler'deki Rai Tayfunu sebebiyle ölü sayısı 208'e yükseldi

    Şili'nin yeni Devlet Başkanı Gabriel Boric oldu

    708 köy ve mahalle yoluna ulaşım sağlanamıyor

    Aydın - Didim'de doktoru darbeden kişi gözaltına alındı

    Hangi illerde okullar tatil edildi?

    İş dünyası tedirgin... İktidar kulak tıkadıkça kriz büyüyor

    Pandemi göçmen karşıtlığını tetikledi

    Halit Rüzgar ve Ethem Kara dualarla

    Yeni Bakana AKP’den de tepki

    Çocuklara kaç yaşında telefon alınmalı?

    Avrupa kısıtlamaları tekrar getiriyor

    Herkes asgari ücretli olacak

    İngiltere'de mülteci karşıtı yasa tasarısına tepkiler büyüyor

    En Çok Okunanlar

    Mehmet KARA

    Her şeyini kaybedermiş!
    Yeni Asya'dan Size

    Şartlar daha da ağırlaşırken hizmetlerimiz
    Risale-i Nur'dan

    Derd-i maişetin artması
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Emirdağ’da zulmün zirve halleri
    Süleyman KÖSMENE

    Bediüzzaman’ın başarısındaki sır
    Genel

    İş dünyası tedirgin... İktidar kulak tıkadıkça kriz büyüyor
    Genel

    Halit Rüzgar ve Ethem Kara dualarla
    İlimdar Kaya

    Güler misin, ağlar mısın?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.