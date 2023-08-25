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25 AĞUSTOS 2023 CUMA - YIL: 54

Myanmar ordusu yargılanmalı

25 Ağustos 2023, Cuma 19:08
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Myanmar ordusunun, Arakanlılara karşı defalarca yürüttüğü zulüm girişimlerinden sorumlu tutulması gerektiğini belirtti.

Arakanlı Müslümanlar evlerine dönmek istiyor

 

Türk, yaptığı yazılı açıklamada, 6 yıl önce bu hafta, Myanmar ordusunun, Arakan eyaletindeki Müslüman azınlığa onlarca yıldır uygulanan zulmün ardından acımasız saldırıları başlattığını hatırlattı.  Arakanlılara yönelik soykırım olduğu iddia edilen operasyonda kısa sürede bebekler dahil 10 bine yakın kişinin öldürüldüğünü kaydeden Türk, 300’den fazla köyün yıkıldığını ve 700 binden fazla Arakanlının Bangladeş’e kaçmak zorunda olduğunu ifade etti. Türk, uluslararası topluma, dünya genelinde yaşanan farklı krizlere rağmen “Arakan halkını ve onlara Bangladeş’te ev sahipliği yapan toplumu unutmamaları” çağrısı yaptı.

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