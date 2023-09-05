Myanmar sorununda birlik olma çağrısı

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, ülkesinin bu yılki ASEAN dönem başkanlığı boyunca Myanmar sorununun çözümüne yönelik Birlik üyelerinin ortak hareket etmesi için çaba göstermeyi sürdüreceklerini söyledi.

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Arakanlı Müslümanlar evlerine dönmek istiyor Antara News’in haberine göre Marsudi, Endonezya’nın başkenti Cakarta’da yapılan ASEAN Zirvesi öncesinde düzenlenen üye ülkeler Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda konuştu. Myanmar sorununun çözümü için üye ülkelere birlik olma çağrısı yapan Marsudi, “ASEAN ancak Myanmar’da barışçıl ve kalıcı çözüm sağlayabilirsek tam güçle ilerleyebilir” dedi. ASEAN dışişleri bakanlarının, Myanmar Barış Planı’nın uygulanmasını kapsamlı şekilde gözden geçireceğini vurgulayan Marsudi, ASEAN liderlerinin müzakere etmesi için tavsiye raporu hazırlanacağını kaydetti. AA

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