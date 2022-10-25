Nablus'ta 4 Filistinli daha İsrail tarafından öldürüldü - Ayrıca 2'si ağır 19 yaralı var!

Batı Şeria'nın Nablus kenti ve Ramallah yakınlarındaki Nebi Salih beldesine İsrail ordusunun düzenlediği baskın sırasında, askerler tarafından açılan ateş sonucu vefat eden Filistinli sayısı 4'e yükselirken, yaralı sayısı da 19 oldu.

Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, "İşgal güçlerinin kurşunuyla 4 kişi şehit oldu, ikisi ağır olmak üzere 19 kişi de yaralandı" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, 3 kişinin Nablus'ta, bir kişinin ise Ramallah yakınlarındaki Nebi Salih beldesindeki baskınlarda açılan ateş sonucu öldükleri belirtildi.

Filistin resmi televizyonundan verilen bilgide ise Nablus'ta bir İsrail gücünün olduğunun fark edilmesinin ardından iki taraf arasında karşılıklı ateş açıldığı ve belirtilen yaralılar arasında Filistin güvenlik güçlerine bağlı unsurların olduğuna kaydedildi.

Haberde, Filistinlilere ait bir aracın isabet alması sebebiyle şehitlerin cesetlerinin yanmış olduğuna dikkat çekildi.

Bölgedeki görgü tanıklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, İsrail askeri kuvvetlerinden büyük bir güç çeşitli noktalardan Nablus kentine giriş yaptı, bölgedeki bir eve baskın düzenledikleri sırada Nablus'ta silah ve patlama sesleri duyuldu.

Nebi Salih bölgesinde İsrail'in askeri operasyonlarını protesto eden Filistinlilerin yürüyüşüne İsrail askerleri tarafından yapılan müdahalede gerçek ve plastik mermiler kullanıldı, göz yaşartıcı gaz kullanıldı. Müdahaleye karşı Filistinli gençler ise taş ve boş şişelerle karşılık verdi.

Öte yandan kendilerini "Aslanların İni" diye adlandıran Filistinli grup tarafından yapılan açıklamada, "Ey yüce millet, güç, gelecek ve ümmetin hayatı sizlersiniz. Cihatla, savaşma ve şehadetle şeref bulduk. Ancak teslim olmak zül ve alçaklık olup bu utanç ve zillettir" ifadeleri yer aldı.

Aslanların İni adlı grup açıklamasında "Aslanların ininden çıkış vakti gelmiştir" ifadeleriyle Filistinlileri harekete geçme çağrısı yapıldı.

Öte yandan İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin şu an Nablus bölgesinde çalışma yaptığı kaydedildi.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki yasa dışı Yahudi yerleşim birimi "Shavei Shomron" yakınlarında 11 Ekim'de gerçekleştirilen silahlı saldırıda bir İsrail askeri ölmüştü. Saldırıyı, kendilerini "Aslanların İni" şeklinde adlandıran Filistinli bir grup üstlenmişti. Olayın ardından İsrail askerleri, 12 Ekim'de Nablus'u kuşatma altına almıştı.