Nablus’ta olanlar savaş suçudur

Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail’in Nablus kentindeki askeri operasyonlarını “savaş suçu” olarak niteledi.

Nablus'ta 4 Filistinli daha İsrail tarafından öldürüldü - Ayrıca 2'si ağır 19 yaralı var! Filistin resmi televizyon kanalında verilen başkanlığın açıklamasında, saldırının bir savaş suçu olarak şiddetle kınandığı ve yansımalarından İsrail hükümetinin sorumlu tutulduğu kaydedildi. İsrail ordusunun bu gece Nablus kenti ve Ramallah yakınlarındaki Nebi Salih beldesine düzenlediği baskında, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu toplam 4 kişi öldü, 19 kişi de yaralandı. AA

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