Nasrallah için 3 gün yas ilan edildi

Lübnan hükümeti, İsrail ordusunun Beyrut’ta düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah için 3 günlük yas ilan etti.

Ülkenin resmi haber ajansı NNA’da yer alan habere göre, Bakanlar Kurulu, başkent Beyrut’ta Hizbullah’ın kalesi olarak nitelendirilen Dahiye bölgesine yönelik İsrail hava saldırılarında yaşamını yitiren Nasrallah’ın toprağa verileceği günün, resmi tatil olacağını duyurdu. Saldırılarda bin 30 kişi öldü Hizbullah’la 8 Ekim 2023’ten bu yana kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan’ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül’den beri 104’ü çocuk ve 194’ü kadın olmak üzere toplam 1030 kişi öldü. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül’de Beyrut’a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü. AA

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