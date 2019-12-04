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NATO, Baltık ülkeleriyle ilgili savunma planını kabul etti

04 Aralık 2019, Çarşamba 17:45
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Baltık ülkeleriyle ilgili savunma planının kabul edildiğini söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Polonya ve Baltık ülkeleriyle ilgili savunma planının kabul edildiğini söyledi.

Stoltenberg, Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği NATO Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.

Liderlerin terörle mücadele çabalarını artırma konsunda yeni bir eylem planı üzerinde anlaştığını kaydeden Stoltenberg, "Tüm müttefikler, DEAŞ'a karşı mücadele ve Irak ile Afganistan'daki eğitim misyonlarımıza olan bağlılıklarını devam ettiriyor." dedi. 

Stoltenberg, ABD'nin YPG/PYD/PKK'nın tehdit olarak yer aldığı plana karşı çıkması üzerine, Türkiye'nin de NATO'nun Baltık ülkeleriyle ilgili savunma planını onaylamaması ile ilgili durumun çözülüp çözülemediğine ilişkin soru üzerine şöyle konuştu:

"Baltık ülkeleri ve Polonya dahil tüm müttefikleri korumak için uygulamada olan planlar var. Bunun da ötesinde sadece planlarımız yok, bölgede daha fazla askeri güç bulunuyor. Tarihimizde ilk kez ittifakımızın doğu kanadı için sahada savaşa hazır kuvvetler var. NATO'nun hazırlığını 3 katına çıkardık. Gerekmesi durumunda daha hızlı hareket edebilmek için bugün daha fazla kuvvete karar verildi. İttifakın değişik taraflarını korumak için hazırlanan planlar düzenli olarak güncelleniyor ve gözden geçiriliyor. Bugün Baltık ülkeleri ve Polonya'ya ilişkin güncellenmiş plan konusunda mutabık kaldık. Bunu memnuniyetle karşılıyorum. Bu da bizim planları güncelleyip gözden geçirebileceğimizi gösteriyor." 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü ve bu görüşmede farklı konuların gündeme geldiğini anlatan Stoltenberg, "Önemli olan tüm müttefiklerce güncellenmiş Baltık ülkeleri planlarının kabul edilmesi." ifadesini kullandı.

AA

Etiketler: NATO, Baltık, savunma planı
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