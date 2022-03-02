NATO’dan Putin’e mesaj: Savaşı durdur, askerlerini Ukrayna’dan çek.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den Ukrayna’daki savaşı durdurmasını ve askerlerini çekmesini istedi.

Stoltenberg, Estonya’daki Tapa Askerî Üssünü İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Estonya Başbakanı Kaja Kallas ile ziyaretinde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. NATO’nun Doğu Avrupa’daki varlığını son haftalarda güçlendirdiğini hatırlatan Stoltenberg, ittifak anlaşmasının 5. maddesine bağlılıklarının sarsılmaz olduğunu vurguladı. Stoltenberg, NATO topraklarının her santimetrekaresini savunacaklarını ve koruyacaklarını belirterek, şunları dile getirdi: “NATO savunma amaçlı bir ittifaktır. Rusya ile çatışma arayışında değiliz. Devlet Başkanı Putin’e mesajımız şudur; savaşı durdur, bütün kuvvetlerini Ukrayna’dan çek ve iyi niyetle diplomatik çabalara katıl. Dünya barış çağrısında Ukrayna’nın yanındadır.” Estonya Başbakanı Kallas da NATO müttefiklerinin Rusya’nın saldırganlığı karşısında başından beri birlik içinde olduğunu vurguladı. Kallas, “Ukrayna’nın güvenliği Avrupa’nın güvenliğidir. Sınırlarımızda doğrudan bir askerî tehdit olmasa da NATO adım atmalı ve yeni güvenlik durumuna kendini adapte etmelidir. İleri mevcudiyetten ileri savunmaya, hava polisliğinden hava devriyesinden hava savunmasına geçmeliyiz.” diye konuştu. Daha önce bir kez özgürlüklerini kaybettiklerini belirten Kallas, “Hürriyetimizi ikinci kez kaybetmek istemiyoruz.” ifadesini kullandı.