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26 MAYIS 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

NATO'dan Türkiye açıklaması

25 Mayıs 2022, Çarşamba 23:31
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın üyelik başvuruları konusunda 30 müttefik ülkenin tamamının uzlaşması için çalıştıklarını, Türkiye'nin endişelerinin ele alındığını söyledi.

Stoltenberg ile Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic NATO karargahındaki görüşmelerinden sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvuruları hakkında ilerleme olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Stoltenberg, hem Finlandiya ve İsveç hem de Türkiye ile sürekli diyalog halinde olduklarını söyledi.

Stoltenberg, bugün İsveç ve Finlandiya heyetlerinin Türkiye'de görüşmeler yaptığını hatırlatarak temasların Cumhurbaşkanı, Başbakan seviyesinden büyükelçiler seviyesine kadar her şekilde sürdüğünü aktardı.

Stoltenberg, "Ben bir çözüm bulunacağına inanıyorum. NATO'nun açık kapı politikasının büyük bir başarı olduğu konusunda tüm müttefikler hemfikir. NATO müttefikleri arasında farklılıklar olabilir. Türkiye gibi müttefikler endişelerini dile getirdiğinde oturup bunları ele alıyoruz. 30 müttefik ülkenin uzlaşması lazım. Bunun için çalışıyoruz." dedi.

Başvurular birlikte değerlendiriliyor

Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın üyelik başvurularının ayrı ayrı değerlendirilmesinin söz konusu olup olmadığı sorusunu yanıtlarken de iki ülkenin aynı gün başvuru yaptığını, başvuruları birlikte değerlendirdiklerini belirtti.

Başvuruların aynı gün yapılmasının birliktelik bakımından mesaj verdiğini dile getiren Stoltenberg, bu ortak çabayı memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Bosna Hersek'te "bölücü söylemleri" bırakma çağrısı

Stoltenberg, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic ile görüşmesini de değerlendirdi.

Bosna Hersek'in NATO için değerli bir ortak olduğunu kaydeden Stoltenberg, "Egemenliğinizi ve toprak bütünlüğünüzü kuvvetle destekliyoruz." diye konuştu.

Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve bunun Balkanlara kötü etkisi nedeniyle NATO ile Bosna Hersek arasındaki diyalog ve iş birliğinin her zamankinden daha fazla önem taşıdığını vurguladı.

Stoltenberg, "Bosna Hersek'in en güçlü çoklu etnik yapıya sahip kurumlarından silahlı kuvvetler dahil olmak üzere ülkenin birleştirilmiş yapılarının önemini ele aldık. Bu kurumlar ülkenin istikrarı bakımından hayati öneme sahipler ve korunmalılar. Tüm taraflara bölücü söylemleri bırakarak uzlaşıya yönelik somut adım atma çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek ile iş birliğinin artırılmasının kapasite geliştirme paketini de içerebileceğini aktaran Stoltenberg, küçük ve hafif silahlar, terörle mücadele, kriz yönetimi ve siber güvenlik gibi alanlarda iş birliğini geliştireceklerini, Saraybosna'daki karargahlarını kuvvetlendireceklerini bildirdi.

Stoltenberg, Althea Operasyonu'nu desteklemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

AA

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