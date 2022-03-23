NATO’dan Ukrayna toplantısı

NATO üyesi 30 ülkenin liderleri, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sonrasında ortaya çıkan durumu, NATO’nun Doğu Avrupa’daki uzun vadeli duruşunu görüşmek üzere bugün bir araya gelecek.

Belçika’nın başkenti Brüksel’deki NATO karargahında düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi’ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Toplantıya Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin de telekonferansla bağlanarak konuşma yapması, NATO’dan hava savunma sistemleri temin edilmesiyle uçuşa yasak bölge talep etmesi bekleniyor. Olağanüstü nitelikli zirve toplantısında liderlerin gündeminde Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sonrasındaki gelişmeler bulunuyor. Haber Merkezi

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