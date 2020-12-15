"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 ARALIK 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

NATO Genel Sekreteri, ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararını değerlendirdi

15 Aralık 2020, Salı 22:41
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ABD'nin S-400 satın alması nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulamasından üzüntü duyduğunu belirterek, "Türkiye ve tüm NATO müttefiklerine 'çözüm yollarını arama' çağrısında bulunuyorum." dedi.

Jens Stoltenberg, Karadağ Başbakanı Zdravko Krivokapic ile görüşmesinden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı hakkındaki soruyu cevapladı.

"NATO müttefiklerinin birbirlerine yaptırım uyguladığı bir durumda olduğumuz için üzüntü duyuyorum" diyen Stoltenberg, Türkiye'nin S-400 sistemlerini satın almasıyla ilgili endişelerini daha önce dile getirdiğini söyledi.

Stoltenberg, şöyle devam etti:

"Bu milli bir karardır. Ancak S-400 sistemi, NATO sistemleriyle uyumlu değildir. Bunlar NATO'nun hava ve füze savunma sistemiyle entegre edilemez. Buna yönelik endişemi ifade etmiştim. Aynı zamanda Türkiye ve tüm NATO müttefiklerine çözüm yollarını arama çağrısında bulunuyorum.

Daha önce Patriot ve SAMP-T gibi NATO sistemlerinin teslimatına yönelik görüşmeler olduğunu biliyoruz. Bu sistemler, hem Türkiye'nin hava savunmasını güçlendirebilir hem de NATO ile uyumludur. Şu anda önemli olan Türkiye ve ittifak için zor olan bu duruma nasıl bir olumlu çözüm bulabileceğimize bakmaktır."

ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı

ABD, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı almış, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve başkanlık yetkililerinden Mustafa Alper Deniz, Serhat Gençoğlu ve Faruk Yiğit'i yaptırım listesine eklemişti.

Türkiye ise ABD'nin kararını kınamış, Dışişleri Bakanlığı da "Türkiye, bu konuda NATO’nun da katılacağı teknik bir çalışma grubu kurulmasını teklif ederek, meselenin siyasi ön yargılardan uzak bir şekilde, nesnel ve gerçekçi bir zeminde ele alınmasını defaatle önermiştir. Bu itibarla ABD'nin konuyu, iki müttefike yakışır şekilde diyalog ve diplomasi yoluyla çözme yönündeki önerimizi kabul etmeyerek, tek taraflı yaptırımlara başvurması her türlü izandan yoksun bir davranıştır." açıklamasını yapmıştı.

AA

Okunma Sayısı: 298
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İtalya'daki ölüm sayısı 2. Dünya Savaşı seviyesinde

    NATO Genel Sekreteri, ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararını değerlendirdi

    Dünya genelinden salgınla ilgili son gelişmeler

    İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ek genelge

    TBMM'den ABD'ye kınama: 'Bu vahim yanlıştan bir an evvel geri dönmeye davet ediyoruz'

    Türkiye'de son 24 saatte 235 vefat ve 32 bin 102 yeni vaka gözlemlendi

    Yahya Alkın Hoca vefat etti

    ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları hakkında İran'dan açıklama

    Fas’ta 'İsrail ile normalleşme' protestosu engellendi

    Putin'den Biden'e tebrik mesajı

    Meteoroloji'den Marmara'ya kuvvetli yağış uyarısı

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. kez toplandı

    Biden'ın Başkanlığı resmen onaylandı

    Dünyada salgına ilişkin son gelişmeler

    Meclis bu hale de mi düşecekti?

    Hukuksuzluğun bütçesi

    Krizin sebebi 3 kelime

    Dışişleri Bakanlığından ABD'ye tepki

    BM: 1,8 milyar kişi temiz sudan mahrum

    ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulayacak

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yahya Alkın
    Ahmet BATTAL

    Adalet ve Hürriyet kitabımızın özeti - 1
    Faruk ÇAKIR

    Devlet kemer sıkmaz mı?
    Cevher İLHAN

    Türkiye’nin feci “basın özgürlüğü” karnesi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Peygamberimiz (asm) aileye rahmettir
    Ali FERŞADOĞLU

    İlâhiyatçı şüpheleri izale eder
    Feyzullah ERGÜN

    Bir sağlık savaşçısı: Zerdeçal (1)
    M. Latif SALİHOĞLU

    İlk Matbaa ve Musul meselesi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.