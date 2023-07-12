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12 TEMMUZ 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

NATO, ihtiyaç olduğu sürece Ukrayna'nın yanında olacaktır

12 Temmuz 2023, Çarşamba 15:14
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya-Ukrayna Savaşı bittiğinde Ukrayna'ya yeterli güvenlik garantilerinin verilmesi gerektiğini söyledi.

Stoltenberg, NATO'nun Vilnius Zirvesi kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesinden sonra düzenledikleri ortak basın toplantısında konuştu.

Zelenskiy'e hitaben "NATO, ihtiyaç olduğu sürece yanınızda olacaktır." diyen Stoltenberg, NATO müttefiklerinin bugüne kadar Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savunmasına yardımcı olmak için milyarlarca dolarlık destek sağladığını, bunun devam edeceğini belirtti.

Vilnius Zirvesi'nde çok yıllık yeni bir askeri destek paketi üzerinde uzlaşıldığını, bu sayede Sovyet dönemi askeri envanterin NATO standartlarına dönüşeceğini hatırlatan Stoltenberg, ayrıca NATO-Ukrayna Konseyinin kurulduğunu, bununla da iki tarafın eşit ortaklar olarak kararlar alabileceğini aktardı.

Stoltenberg, Ukrayna'nın NATO üyeliği için liderlerin güçlü bir mesaj verdiğini, "Ukrayna'nın ittifaka üye olacağının" teyit edildiğini hatırlattı.

"Şartlar karşılandığında" davet gidecek

"Şartlar karşılandığında ve müttefikler anlaştığında Ukrayna'ya NATO daveti gönderilecek." diyen Stoltenberg, şunları dile getirdi:

"Bu savaş bittiğinde Ukrayna'nın güvenliği için muteber düzenlemeler olmasını sağlamalıyız ki tarih tekerrür etmesin. Bu nedenle birçok müttefikin uzun vadeli yardım taahhüdü vermesini memnuniyetle karşılıyorum. Bu, Rusya'nın savaş bittikten sonra yeni saldırganlıklarını caydıracaktır."

Stoltenberg, NATO-Ukrayna Konseyi'nin ilk toplantısına atıfta bulunarak "Bugün eşitler olarak buluşuyoruz. Müttefikler olarak buluşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyorum." diye konuştu.

Rusya'ya mesaj

Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'yı savaşta yenmesinin sadece Ukrayna için değil, Batı için risk taşıdığını söyledi.

"Putin kazanırsa Ukrayna için trajedi olur ama bu bizim için de tehlike. Bu bizi daha savunmasız hale getirir." diyen Stoltenberg, Ukrayna'nın kendi yolunu seçme özgürlüğünün bulunduğunu, Rusya'nın bu konuda söz hakkının olmadığını, Ukrayna'nın NATO üyeliğine sadece NATO müttefiklerinin karar verebileceğini vurguladı.

Ukrayna'ya F-16'lar

Stoltenberg, Ukrayna'ya F-16 savaş uçaklarının ne zaman verileceği sorusunu yanıtlarken de dün 10 NATO müttefiki ülkenin Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi verilmesi için bir koalisyon kurduklarına işaret etti.

Bunun Hollanda ve Danimarka'nın daha önceki girişiminin üzerine kurulduğunu aktaran Stoltenberg, bazı diğer müttefiklerin de koalisyona dahil olduğunu, eğitimlerin en kısa sürede başlayacağını bildirdi.

Eğitimin bu yaz başlayacağını anlatan Stoltenberg, "Eğitimin başlaması daha sonra bize F-16'ların sağlanması kararı alma imkanı verecek." dedi.

AA

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