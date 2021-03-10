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10 MART 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

NATO: Irak'ta ABD kuvvetlerinin rolünü almayacağız

10 Mart 2021, Çarşamba 09:59
NATO'nun Irak Temsilcisi Korgeneral Pierre Olsen, kendisine bağlı kuvvetlerin, ülkedeki orduya eğitim ve danışmanlık sunmayı sürdüreceğini, ancak ABD kuvvetlerinin rolünü kesinlikle almayacağını söyledi.

Asia televizyon kanalına konuşan NATO'nun Irak Temsilcisi Korgeneral Pierre Olsen, "Irak'taki güçlerimiz 300'den fazla, savaşmak dışında bir görevimiz var." dedi.

Olsen, gelecek aylarda yapılacak toplantılar sonucunda eğitim ve danışmanlık verecekleri kurumların belirleneceğini dile getirdi.

Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci'nin, ülkede NATO'ya ait asker sayısının artırılması konusunda resmi talepte bulunduğunu anımsatan Olsen, "NATO, Irak'ta ABD'nin rolünü kesinlikle almayacak." ifadesini kullandı.

Öte yandan Olsen, Irak hükümetinin, NATO misyonunu her türlü silahlı hedeften korumaya özen gösterdiğini kaydetti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 18 Şubat'ta, "Irak güçlerini terörle mücadelelerinde desteklemek ve DEAŞ'ın geri dönmesini engellemek amacıyla bugün NATO'nun Irak misyonunun genişletilmesini kararlaştırdık. Misyonumuz 500 personelden 4 bine çıkacak. Eğitim faaliyetlerine daha fazla Irak kurumu ile Bağdat dışındaki bölgeler de dahil olacak." açıklamasında bulunmuştu.

AA

Etiketler: NATO, ABD, Irak, kuvvet, rol
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