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27 EKİM 2023 CUMA - YIL: 54

NATO istikrarsız bir dünyaya kendisini hazırlamalı

25 Ekim 2023, Çarşamba 13:35
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun daha istikrarsız bir dünyada kendisini uzun vadeye göre hazırlaması gerektiğini, bu çerçevede savunma sanayisinde üretimin artırılmasının önem arz ettiğini söyledi.

Stoltenberg, İsveç'te düzenlenen NATO-Savunma NATO-Sanayi Forumu'nda konuşma yaptı.

"Bazı yatırımcılar yanlış yönlendirilmiş şekilde savunma sanayisine yatırımın etik olmadığı fikrine sahip." diyen Stoltenberg, savunma sanayisi olmadan caydırıcılık, savunma ve güvenlik olmayacağını belirtti.

Stoltenberg, "NATO müttefiklerini savunmak için silah üretmenin, özgürlüğümüzü savunmanın, Ukraynalı askerlerin ülkelerini savunmasına yardım etmenin etik olmayan bir tarafı yok." ifadesini kullandı.

NATO'nun savunma sanayisi ile ilişkilerinin hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Stoltenberg, "Ukrayna'daki bu savaş bittikten sonra savaş öncesi döneme geri dönüş artık mümkün değil. Artık daha saldırgan bir Rusya ve daha iddialı bir Çin ve daha istikrarsız bir dünya ile karşı karşıyayız. Bu nedenle kendimizi uzun vadeye göre hazırlamalıyız." diye konuştu.

Stoltenberg, NATO ülkelerinin gayrisafi yurt içi hasılalarının yüzde 2'sini savunma harcamalarına ayırma beklentisini hatırlatarak, Avrupa ülkelerinde bu oranın Soğuk Savaş döneminde yüzde 3 olduğunu, son yıllarda ise yüzde 1,5 civarında seyrettiğini belirtti. Stoltenberg, bunun yüzde 2'ye çıkarılmasının mümkün olduğunu kaydetti.

Stoltenberg, savunma sanayisinde üretimin neden artırılması gerektiğini hükümetlere, meclislere ve kamuoyuna anlatmak için çabaladıklarını belirtti.

Yıkıcı teknolojilerin geliştiği bir dönemden geçildiğine işaret eden Stoltenberg, yapay zeka, otonom sistemler, biyoteknoloji ve kuantum gibi ilerleyen teknolojiler bulunduğunu, NATO'nun teknolojik gelişmeler üzerine çalışmalarını artırdığını bildirdi.

AA

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