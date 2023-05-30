NATO, Kosova'ya takviye asker gönderecek

NATO, son günlerde gerginliğin arttığı Kosova'daki Barış Gücü'ne (KFOR) takviye asker gönderileceğini duyurdu.

NATO'dan Kosova adımı

Fransa Kosova'daki Barış Gücü askerlerine yapılan saldırıları kınadı

NATO'nun Napoli'deki Müttefik Müşterek Kuvvet Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilave asker gönderme kararı, son günlerdeki olaylar ve KFOR'un 30 askerinin bu olaylarda yaralanması nedeniyle alındı.

Bu çerçevede Batı Balkanlar için 7 gün içinde konuşlanmaya hazır bekleyen Operasyonel İhtiyat Kuvvetleri harekete geçirildi.

Alay büyüklüğündeki ihtiyat kuvvetleri, İtalya'da bulunuyor ve kriz durumlarında ya da artan tehdit karşısında NATO'nun Müşterek Kuvvet Komutanı'nın emriyle harekete geçiyor.

Buna ilave olarak çok uluslu askerlerden oluşan bir tabura da ihtiyaç halinde KFOR'u desteklemek için konuşlanmaya hazırlık durumunu 14 günden 7 güne indirmesi emri verildi.

NATO'nun Napoli'deki Müttefik Müşterek Kuvvet Komutanı Amiral Stuard Munsch, konuyla ilgili açıklamasında, Kosova'ya ilave kuvvet gönderilmesinin KFOR'un güvenliği temin etmesi için ihtiyaç duyduğu kabiliyetleri sağlamak üzere ihtiyati tedbir olarak kararlaştırıldığını bildirdi.

Munsch, "Tüm taraflar, Kosova'nın tüm bölgelerinde barışı baltalayacak eylemlerden vazgeçmelidir." ifadesini kullandı.

NATO'nun Napoli'deki Müttefik Müşterek Kuvvet Komutanlığının Kosova'daki durumu yakından takip ettiği, KFOR ile ihtiyaç duyabileceği kabiliyet ve kuvvetlerin temini için koordinasyonu sürdüreceği kaydedildi.

Kosova'da 30 KFOR askeri yaralanmıştı

Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun olduğu Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan yerel seçimleri kazanan Arnavut belediye başkanlarının göreve başlaması, 26 Mayıs'ta Kosovalı Sırplar tarafından protesto edilmişti.

Arnavut belediye başkanlarını korumak için bölgeye gönderilen Kosova polisi ile Kosovalı Sırplar arasında arbede yaşanmış, 29 Mayıs’ta da belediye binalarını koruyan KFOR askerleriyle Kosovalı Sırpların karşı karşıya gelmesi sonucu 30 KFOR askeri yaralanmıştı.